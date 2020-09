Al menos 300 baches en Los Mochis

Los baches. El líder del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, acabó de exhibir al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Si con lo que hizo el gobernador Quirino Ordaz Coppel de tomar la iniciativa para resolver el problema del mal estado del bulevar Centenario lo dejó mal parado, el dirigente panista lo empujó aún más al bache de la ineficacia. Al acudir ayer a Palacio Municipal, Aguilar lo expuso como un alcalde excluyente, cerrado en su mundo. Y es que reveló que por oficio le solicitó una audiencia, pero a una semana no tiene respuesta. Ante ello, se presentó para entregar ahí el expediente de los 300 baches que existen en Los Mochis, lo que está documentado con información de los ciudadanos. No sólo eso, sino que en consultas con especialistas hasta le dejaron en su oficina el bosquejo técnico y la inversión que se ocupa, ya que sus funcionarios no se han dignado en elaborar los expedientes. A ver si el expediente panista de los baches no va a parar al cesto de la basura para que lo recoja la empresa OP Ecología.



Se les mueve una patita. Los líderes de las Redes Sociales Progresistas en Ahome se reanimaron en el desconcierto. Y es que el líder nacional del proyecto de partido, Fernando González, impugnó la resolución del INE que negó su registro. Será la Sala Superior del Tribunal Electoral la que dirá la última palabra. O sea, se les mueve una patita. Sin embargo, algunos están perplejos porque no saben qué va a pasar si el Tribunal Electoral los revive, ya que su guía, el exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros, ya anda en la lucha por la candidatura a la gubernatura por Morena. Los que están parados en la tierra dicen que primero van a esperar la resolución del Tribunal Electoral.



Relegado. Al ver que no está en la lista de pasistas y no pasistas para la candidatura a la alcaldía de Ahome, el expresidente de la Federación de Abogados de Sinaloa Carlos Roberto Valle Saracho se autoincluyó. Más tardó en darse a conocer a los que están contemplados que Valle Saracho en salir a mostrar sus aspiraciones en ese partido. Y al entrar en este ánimo, por su obsesión al poder que añora tener, tiró pa’l monte. Mete en el costal pasista por la candidatura a la alcaldía a los que no tienen vela en ese entierro. Lo cierto es que dicen que el presidente del PAS en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, ya tiene sus cartas.



Politizar. Luego de que los líderes del ala morenista del Valle del Carrizo fueron desalojados por policías de la caseta de San Miguel, empezaron a atacar a los dirigentes cenecistas de abandonar la lucha para lograr que Multigranos les pague la cosecha de trigo y maíz. Tan erráticos están que para empezar el líder estatal de la CNC, Faustino Hernández, tiene coronavirus, y no va arriesgar su salud ni de la de los otros. La intención del morenismo es arrogarse el triunfo si es que se les paga. Ahí viene el 2021.



El daño. De pronto, Leonel Vea, secretario de El Fuerte, se apagó entre los fortenses para ser sucesor priista de Nubia Ramos. Dicen que porque hay otros actores y por los escándalos que involucran a la alcaldesa Ramos. ¿Será?