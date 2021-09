Al permitir e impulsar la especulación, Rocha Moya lastima a sus amigos

¿Qué necesidad? Alentar la especulación no lleva a nada bueno. Y eso tendría que entenderlo el gobernador electo, Rubén Rocha Moya. Porque se lastima a personas y hasta se llega a dañar amistades. Ese es el caso de dos amigos del exrector de la UAS, hoy gobernador electo. Uno es el caso del doctor Arturo Santamaría, a quien se le insiste en colocar como rector de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. Ya hace cuatro días, Santamaría publicó que no estaba interesado para nada. Sin embargo, su nombre siguió siendo manejado. Ayer, en corto Santamaría nos ratificó que no existe ningún interés de su parte en aceptar cargo alguno. Desde hace muchos años existe una amistad entre Rocha Moya y Santamaría. Pero en la campaña y desde antes de que el hoy gobernador electo aceptara una alianza con Melesio Cuen, Santamaría fue bastante claro y le dijo de frente que si eso pasaba, no contara con él. Y así sucedió. Ya como gobernador electo hubo una plática breve con Rocha, dice Santamaría. “Pero ni yo le pedí que me considerara para algún puesto y tampoco hubo alguna propuesta de la otra parte. Así es que no hay nada”. Lo delicado es que Rocha Moya siga alentando esas especulaciones. No se le ve sentido, salvo que haya algún interés oculto. El otro tema es el del maestro Pedro Brito, amigo también de Rocha y mencionado desde hace tiempo como su asesor. A la hija de Pedro insisten en mencionarla para la Secretaría de Turismo. Marianne Brito Rodríguez es una universitaria supercalificada, preparada para otros vuelos. Entre ellos tiene enfrente una beca para Barcelona. Y nos aseguran que ni Pedro ni su hija Marianne tienen interés en algún cargo. No entiende Rocha que, permitiendo la especulación, que por cierto él mismo dijo que le gustaba, daña a sus amigos. Otro caso al parecer es Paloma Palacios, hija de otro amigo de Rocha, Renato Palacios, a la que le ofrecieron Turismo, pero no ha aceptado.

¿El segundo hombre fuerte? Si Rubén Rocha Moya será a partir del 1 de noviembre el “hombre fuerte” en Sinaloa, el segundo hombre fuerte, ¿quién será? A diferencia de otras administraciones estatales, incluida la que está por entregar, el secretario general de Gobierno ha sido considerado como el “segundo hombre más fuerte”, atrás del gobernador en turno. Ahora esta situación podría sufrir un cambio. Y es que el líder del Partido Sinaloense, Melesio Cuen, quedó en una posición importante luego del resultado electoral de junio pasado. El PAS logró ganar las alcaldías en cinco municipios. Cuenta con ocho diputados locales y un importante número de regidores. Además, y el propio gobernador electo ya lo anunció, para el PAS serán dos secretarias. Con esa fuerza política, no vemos cómo un secretario general de Gobierno podrá interpelar a Cuen. Acotarlo o llamarlo a cuentas. Solo podría el gobernador. Sea o no secretario de Salud Melesio Cuen, su fuerza política es evidente. Y claro que habrá de pesar en el futuro de Sinaloa. Y muchos morenistas ya lo ven con malos ojos.

Explorar otros mercados. Al sector pesquero le urge voltear a ver otros mercados para la comercialización de especies marinas, particularmente del camarón. La descertificación al camarón mexicano declarada en abril de este año por Estados Unidos y que hasta hoy no se resuelve, debe ser motivo suficiente para que los productores dirijan sus miradas a otros mercados. Es cierto que en estos momentos se revisa por parte de Estados Unidos volver a certificar. Pero el aviso ahí está. Y un sector tan importante como es la pesca no debe estar sujeto a un solo mercado. Que vean el ejemplo del atún.