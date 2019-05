Al rescate de jubilados. Cuentan que en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave cada vez son más los descubrimientos que hacen los trabajadores, pues mientras que por un lado se cuestiona la manera en que se han jubilado muchos, entre ellos el líder del sindicato Roberto Acosta, el gerente Emilio Menchaca, entre muchos otros más, desde la administración municipal se les ha estado pagando puntualmente sus quincenas. El lío es que desde el gobierno municipal dicen estar ahorrándose recursos, por ejemplo, con la decisión que se tomó de ya no pagarle a PASA y haciéndose (deficientemente) del servicio de recolección, y otras medidas de austeridad, por otro lado recurren a esta medida. La pregunta es bajo qué concepto se registra dicha salida de recursos de las arcas municipales, pues todo debe estar documentado y sobre todo porque se supone que la Jumapag es una paramunicipal con ingresos y presupuesto propio.

En las mismas. En el tema de la basura sigue habiendo muchas dudas. Por ejemplo, si se siguen depositando desechos en el nuevo relleno de El Mezquitón, o si volvieron a hacerlo en el antiguo relleno manejado por la empresa PASA. Ayer se pudo apreciar que en el caso del Taller Municipal seguían ingresando camiones de volteo cargados de basura cuando se había dicho por parte de las autoridades que para no seguir recurriendo a este sitio como punto de concentración de desperdicios, es que habían optado por activar el nuevo relleno, claro, además de otras justificaciones que argumentaron. La duda es por cuánto tiempo más se tiene que esperar a que la situación “se normalice” por aquello de que ya están cerca las lluvias y con ello una serie de riesgos sanitarios y de inundación que ello podría acarrear.

Relajados. Aunque semanas atrás el director del Hospital General, Jesús Antonio López Rodríguez, había declarado que se reforzaría y se implementarían medidas de seguridad más estrictas en dicha institución, como el pedir que los trabajadores portaran su uniforme y su gafete de identificación, la realidad es que son pocos los que se han apegado a las peticiones de la dirección, quienes lo hicieron como medida necesaria ante el intento de robo de una menor proveniente de Ruiz Cortines hace algunas semanas, mientras se encontraba internada por problemas respiratorios. La realidad es que de nuevo está todo relajado y accesar al hospital sin identificación es cosa fácil, por lo que podría ser cuestión de tiempo para que otro desaguisado les ocurra de nuevo.

Comen ansias. Ya se está a menos de cinco meses de que inicie la temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico y los aficionados de los Algodoneros de Guasave aún no saben qué precio tendrán los abonos para presenciar el regreso del equipo blanquiazul, pues el famoso proyecto de remodelación del estadio Francisco Carranza Limón no se les revela aún, como si fuera esto un secreto de estado. La efervescencia por ver de nuevo a los Algodoneros sobre el terreno de juego es muy grande, pero el tener todavía trabajar a estas alturas para empezar a comercializar los abonos de la temporada, parece algo increíble, pues aunque la directiva no tiene ni oficinas por el momento, ya deberían ir avanzando en ese aspecto, pues el tiempo es corto y vender 4 mil butacas o más en Guasave, parece un reto titánico.