Al rescate de la educación

Oferta educativa. S.O.S. Verano de rescate es la oferta que presenta Patronato Pro-Educación de Ahome, dirigido a estudiantes que culminan la primaria y para los que cursan actualmente la secundaria. El objetivo del curso es apoyar al estudiante con temas y conceptos de Español y Matemáticas, de forma académica para mejorar su interés en las materias desde un enfoque humano que propicie un mejor desarrollo personal. Es dirigido a estudiantes con bajo rendimiento escolar que requieran reforzar sus conocimientos y nivel de aprovechamiento.

“S.O.S. Verano de rescate” será impartido por docentes con amplia y reconocida experiencia en materias de Español y Matemáticas, que representan las asignaturas base para el estudiante.

Adicional a lo académico, el curso contempla apoyar al estudiante con un taller de Psicología, que aglutina temas como autoestima, relaciones interpersonales, motivación y proyecto de vida; este módulo estará a cargo de instructoras con perfiles de psicólogas educativas.

Adecuaciones. Por más de 20 años hemos llegado a miles de niños y adolescentes con nuestros talleres de verano. Para la edición 2021 nos hemos renovado para poder seguir ofreciendo la oferta educativa sin trastocar la salud de nuestros beneficiados debido a la emergencia sanitaria actual.

El reto ha sido grande, desde que iniciamos actividades presenciales en septiembre de 2020, debido a las condiciones sanitarias aún persistentes que se reflejan en el semáforo epidemiológico. No obstante, nuestro ímpetu de apoyar a la educación es enorme y podría significar la diferencia en el nivel educativo de muchos niños de nuestro municipio.

La edición de talleres de verano 2021, “S.O.S. Verano de rescate”, emerge de una fusión entre Inducción a la Secundaria; que ha acompañado 25 veranos consecutivos a estudiantes que egresan de primaria a secundaria, como una guía en ese importante cambio, y “Matebásico”, ofertado por casi una década cada verano; tiene el objetivo de reforzar conocimientos matemáticos en los estudiantes de los 3 grados de secundaria, con un método lúdico y sumamente dinámico que atrae la atención en los números. Dicha fusión, trajo como resultado “S.O.S. verano de rescate”, en apoyo al complejo rezago escolar que se presenta de forma generalizada.

Sedes. Ofreceremos el curso en Orugas “Centenario” y “Mochicahui”, respectivamente, en salas espaciosas y bloques de dos horas diarias de clases; módulos para alumnos de sexto grado de 8 am a 10 am, alumnos de segundo de secundaria en horario de 11 am a 1 pm y en el módulo vespertino atenderemos a alumnos de tercer grado de secundaria de 3 pm a 5 pm.

Se tiene programado un sistema de sanitización que se realizará previo al inicio de cada bloque para garantizar los espacios limpios a cada alumno. Se mantiene el cupo limitado.

Las inscripciones ya están abiertas en las oficinas de los parques “Mochicahui” y “Centenario” y mayores informes a los teléfonos (668) 8110666 y (668) 8133665.

Para finalizar, les recordamos que, en la pasada columna, abordamos el tema de Talleres Educativos “La Oruga”, para niños de 5 a 11 años de edad, que se ofertarán en nuestros tres parques La Oruga, “Mochicahui”, “Centenario” y “Palos Verdes”, en horario vespertino de 3 pm a 5:30 pm; Lecto-escritura para niños de preescolar a primer grado de primaria, y Regularización escolar, que contempla apoyo en español y matemáticas para niños de segundo grado a quinto de primaria, respectivamente. Estos cursos inician el lunes 12 de julio y finalizan el viernes 30 de julio. Ya están abiertas las inscripciones en nuestras tres sedes aquí mencionadas.

Para llevar a cabo los talleres de verano nos aseguramos de contar con la carta de opinión favorable, expedida por Protección Civil, además del visto bueno de Coepris y la capacitación del personal en ese tenor.

Agradezco y aprecio su lectura, hasta la próxima semana.

