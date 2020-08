Al rescate del sistema educativo

El gobierno de la Cuarta Transformación atiende gran parte del sistema educativo, en especial los planteles ubicados en las comunidades indígenas y marginadas, que se encontraban abandonados, según el delegado federal Jaime Montes.

Explica que en Sinaloa existen 4 mil 804 escuelas. En la primera etapa se atenderán 2 mil 300 y ya van 747 atendidas y a las cuales se les destinan 116 millones 700 mil pesos mediante la creación de consejos escolares manejados por padres y madres de familia.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El Isife ya no manejará los recursos que envía la federación. Durante los últimos días, verificando las condiciones en que se encuentran los planteles, el funcionario ha visitado La Mesa del Frijol, San José de Gracia, Zapotillo y Bacorehuis, entre otras, y da tristeza ver el abandono en que se encuentran. En Ahome hay 26 escuelas, en El Fuerte 69, en Choix 50 y en el municipio de Sinaloa, 109 y en Badiraguato 149.

También están investigando una millonaria inversión que se hizo el sexenio pasado en la construcción de bebederos en las escuelas, financiado por una organización canadiense y cuyos recursos en su mayoría no llegaron, o se hicieron, pero sin abasto de agua ni siquiera filtrada y además existe la sospecha que se cobraron doble, que también se cargaron los costos al gobierno.

A los directivos de estas escuelas marginadas también se les están entregando gratuitos 8 boletos de la rifa del avión presidencial, son de los que compraron y donaron empresarios mexicanos.

La Cuarta T está tomando el control en todas las áreas y eliminando intermediarios para que el dinero llegue directo a los beneficiarios y no haya desvíos en el camino. Veremos sí tienen éxito.



Popurrí. Nada que celebrar, el viernes y el sábado se conmemora el Día del Bombero; sin embargo, no habrá festejo, la corporación de Los Mochis llega sumamente extenuada, diezmada por el receso de cerca de 40 elementos voluntarios, también de los mayores de 60 años y los que padecen diabetes o alta presión. Varios elementos se han contagiado de coronavirus y por suerte han salido adelante y algunos están incapacitados por accidentes y los que quedan hace tiempo que vienen trabajando dobles jornadas, pero están firmes para seguir con su labor en beneficio de la sociedad. En las últimas semanas han combatido incendios grandes, como el de la acuícola en Higuera de Zaragoza, que duró 6 horas y en la que trabajaron 16 bomberos, y el de la dulcería del centro de la ciudad, que duró más de 25 horas. El Patronato gestiona apoyo para los bonos anuales y aumento de sueldo.



Conago. Un billón y medio de pesos piden los gobernadores disidentes para la pandemia y reactivar la economía, algo así como la cuarta parte del presupuesto federal. El vocero fue el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; Francisco Domínguez, de Querétaro, y Javier García, de Tamaulipas, se quejan de persecución política por los videoescándalos con acusaciones de recibir sobornos millonarios de Emilio Lozoya, además en la reunión con AMLO piden un nuevo pacto fiscal. Se los acaban en las redes sociales, de corruptos no los bajan. Veremos en qué queda.