“Al rojo vivo”, el Semáforo delictivo

Ahome es uno de los municipios que se salva en parte de la ola delictiva que flagela a Sinaloa; sin embargo, aun así en el semáforo delictivo aparece en rojo en el renglón de robo de vehículos, pero en el resto del estado, donde los delitos están al orden del día la situación está “al rojo vivo” en homicidios, levantones y asaltos.Estas son parte de las conclusiones de la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública que se efectuó ayer aquí, en donde los directivos de las organizaciones empresariales también se quejaron de los asaltos a casas habitación, a comercios y, sobre todo, el robo de cosechas y maquinaria agrícola.El coordinador general del Consejo, Ricardo Jeny del Rincón, explica que los empresarios también le pidieron garantías de seguridad para hacer denuncias contra los delincuentes, pero sobre todo que los policías no tengan nexos con la delincuencia; de lo contrario no se podrá avanzar en la lucha para abatir la inseguridad. En Ahome en mayo se perpetraron 50 robos de vehículos.En Ahome y en el norte se respira un ambiente de mayor tranquilidad, reconoce el funcionarios, pero en Culiacán y Mazatlán la situación está que arde por los hechos delictivos y los asesinatos de los últimos días.El que no se anduvo con rodeos, ayer antes de finalizar la sesión del consejo de seguridad fue el secretario técnico del consejo de Ahome, Martín López, quien de frente al director de Seguridad, Carlos Alberto Acuña, reclamó que todavía esté trabajando un elevado número de agentes policiacos que reprobaron el examen de control y confianza y que por lo tanto no son confiables en el desempeño de sus labores. Pidió una información detallada para la próxima sesión.El que se llevo el día en la sesión del Consejo de Seguridad es el comandante del 89 Batallón de Infantería, coronel Pablo Arcos Montiel, fue breve en su exposición, cuando mucho habló unos tres minutos de los refuerzos que brindan a los operativos de seguridad los fines de semana, que es cuando se disparan los delitos, pero lo hizo apoyado con la fuerza del convoy de cuatro vehículos con más de 15 militares fuertemente armados que mantuvieron rodeado con un blindaje hermético el edificio de la Canaco durante las cerca de tres horas que duró la reunión, de los dos oficiales que lo asistieron y resguardaron al interior del auditorio y de la camioneta con soldados que todo el tiempo estuvo dándole la vuelta a la manzana, para evitar cualquier ataque sorpresivo.Interesantes y aleccionadoras las experiencias que los compañeros periodistas Livier Bernal, Arely Hernández, Gabriel Cota, Trinidad Valdez y Julio César Martínez compartieron ayer con los estudiantes de la Universidad de Occidente, en la jornada de Comunicación Política. Sin ambages, se habló de los retos, riesgos y satisfacciones del ejercicio periodístico y, sobre todo, mal de los políticos y sus marrullerías.