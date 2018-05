Al ‘secre’ de Educación no le importa que los niños pasen calor

Al que parece no importarle si los niños de educación básica tienen que sufrir calor es al ‘secre’ de Educación, José Enrique Villa Rivera, quien dijo que aunque haga mucho calor y los alumnos que no cuentan con aire acondicionado en sus aulas casi se derritan, el calendario escolar no se recorta ni hay permiso para que los alumnos salgan temprano. Por ello, urge vendedores de aires acondicionados que deseen donar unos cuántos pa’ evitar que cientos de niños tengan que luchar contra el intenso calor y al mismo tiempo intentar aprender. Interesados, pueden comunicarse al ‘fon’ (667) 758 70 00.Atención, el director de Protección Civil, Sergio Liera Gil, hace un llamado a todas las escuelas para que capaciten a los maestros, como lo hicieron los de la zona 067 de educación preescolar del municipio de Ahome, porque la mayoría de las escuelas públicas no cumplen con las normas de protección civil. Dijo, además, que no es justo estar viendo tantos accidentes en las escuelas y poner a los niños en riesgo. Hasta el momento, han cumplido 22 escuelas, pero en Ahome son más de 500. Así que, si quiere capacitarse, llámele al teléfono (668) 816 38 12.Se necesita con urgencia un curso de manejo y otro de buenos modales para los choferes de los camiones urbanos en el municipio de Guasave, pues los usuarios se quejan de que son unos cafres y que se la pasan diciendo palabras altisonantes. Quienes tengan experiencia en dar cursos de este tipo, favor de comunicarse a la Alianza de Transporte Urbano en Guasave, al teléfono (687) 872 76 06, con el dirigente, Gregorio López.Se solicitan unos cuantos metros de tubería lo suficientemente ancha para que aguante el paso de las aguas negras al final de la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia 5 de Febrero de Guamúchil, pues la raza dice que desde que terminaron de poner la tubería que está ahorita, la sufren un buen por la pestilencia y el derrame de aguas del drenaje, según porque el ancho de no aguanta para este uso. Si alguien sabe dónde conseguir tubería más ancha, échele una llamadita a la gerente de la Japasa, Nadia Verdugo Montoya, al ‘fon’ (673) 732 29 03.En Rosario, la alcaldesa Martha Ofelia Castillo asegura que se está haciendo lo necesario por asistir a las familias afectadas por las fallas del suministro de agua potable que ha generado el estiaje. Sin embargo, aún persisten las quejas por parte de los usuarios. Si usted es uno de esos que a cada rato se queda sin suministro del vital líquido, llámele, seguramente le mandan una pipa. El teléfono al que puede comunicarse es (694) 952 04 10.