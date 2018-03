Al ‘secre’ de Salud le urge que le arreglen el enredo

El secretario de Salud, Alfredo Román Messina, necesita un vocero para que aclare lo que quiso decir. Y todo porque dijo que él nunca dijo que no dejaran entrar a los niños a las escuelas si padecían enfermedades respiratorias o tenían síntomas. Sin embargo, al aclararlo, resulta que siempre sí lo dijo, pero con otras palabras. ¡Vaya cantinfleada que se aventó! Así que, si usted posee el don de la palabra, le puede hablar a los números (667) 714 15 50 y 758 70 00, y ofrezcale sus servicios pa’ aclarar el enredo en el que todo quedó.En el Ayuntamiento de Ahome anda queriendo conseguir hieleritas de frigolit pa’ llevárselas a la raza que vive en el sector El Añil, del ejido Nuevo San Miguel, pa’ irlos preparando pa’ la temporada de calor y calmar los ánimos que hay entre los añileros. Y es que andan todos encanijados porque, desde hace cuatro años que no tienen luz, y los políticos en campaña nomás les prometen que se las van a poner, pero llegan al poder y se olvidan del compromiso, por lo que se les pudren todos los alimentos y, de a tiro, no tienen ni un vasito de agua fresca pa’l calor. Si alguien sabe dónde los venden, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de la comuna, Manuel Urquijo, al (668) 816 40 09, pa’ que mande a comprar las hieleritas, y ya de paso algunos cubos de hielo pa’l favor completo. ¡Urge!Urgen donaciones de escobas y recogedores, así como de bolsas de plástico de gran tamaño pa’ echar en ellas la basura y los deshechos que resulten de limpiar las calles de la ciudad de Guasave, y es que parece que los empleados de Servicios Públicos no tienen las herramientas necesarias, pues en las calles se puede ver un tremendo cochinero. Si tienes una donación grande y necesitas que pasen por ella a tu domicilio, échale la llamada al ‘chaca’ del departamento, Francisco Miguel Retamoza, al (687) 871 87 09.Se solicitan los servicios de una compañía constructora, de las más ‘chacas’, que se puedan encontrar pa’ que en la ciudad de Guamúchil se avienten el ‘jale’ de hacer las calles unos dos carriles más anchas, ya que al parecer, los automovilistas las ven como si fueran autopistas de 10 carriles y les vale quedarse en doble o triple fila, mientras que los que van pasando se las ven negras pa’ avanzar. Si sabes de alguna compañía así, márcale al comandante de Tránsito, Nedel Ruiz, al (673) 732 39 30.Apunte usted este número si vive en Mazatlán, o planea pasar allá unas bonitas vacaciones: (669) 915 80 00. Es el teléfono de la oficina del director de Servicios Públicos Municipales, Miguel Pérez Bernal, a quien le ha dado por prometer que durante el periodo vacacional de Semana Santa no se descuidará la recolección de basura en las colonias. Pocos les creen, pues durante esos días, cuando la ciudad está llena de visitantes, las cuadrillas de aseo se concentran en la zona turística. Así que, si hay fallas, hay que avisarle.