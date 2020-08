Al servicio de OP Ecología

La definición más clara de la conducta del alcalde Chapman la hizo Tarín: se amafió para favorecer a la empresa OP Ecología.

Vergonzoso. Dando tumbos, lo que lo hizo usar la fuerza pública como acto desesperado para cumplir con su parte en la maraña de intereses del negocio de la basura, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, logró instalar a la empresa OPEcología en el servicio de recolección de basura, aun cuando no cumple con los requisitos del contrato. Usando la resolución a modo del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Víctor Hugo Pacheco Chávez, en el que le revoca la suspensión a PASA, Chapman hizo el resto para acabar de exhibirse de estar al servicio del dueño de OP, César Guevara, apoderándose del relleno sanitario de PASA para ponérselo a su disposición para que tiren la basura ahí. Esa acción fue calificada por PASA como un atropello, una arbitrariedad y despojo, porque es de su propiedad, pero el secretario Juan Fierro salió ayer, sin mayor argumentación, de que pasó al municipio al extinguirse la concesión. Al margen de esta discusión, lo que está claro es que Chapman se convirtió en los hechos en el “agente corredor” de OP Ecología.



A sus pies. En el caso, la definición más clara de la conducta del alcalde es la que emitió uno de los líderes de Morena, Lucio Antonio Tarín, quien dijo: se amafió y hace uso faccioso de su poder para favorecer al dueño de OPEcología. En realidad, Chapman trabajó desde hace meses para César Guevar, se puso a sus pies. Empezó con no pagarle a PASA el servicio, lo que no hace hasta la fecha; siguió con la modificación del contrato para ampliarle el plazo para salvarle el contrato a OP y luego sacar el acuerdo en cabildo de suspensión del servicio a PASA, para dar el golpe final con apoderarse del relleno sanitario. El plan maquiavélico era toda la ruta trazada, pero lo que les falló fue que el relleno no lo pudieron hacer en los lotes cerca de Choacahui, como lo estipula el contrato, porque no tienen la manifestación del impacto ambiental. Eso lo subsanaron de última hora con la ocurrencia de quitárselo a PASA y ponerlo a disposición de OP, lo que mete a Chapman en líos legales, al igual que al empresario Guevara. Ya ni extraña, porque los escándalos es el signo de este Gobierno, el peor en la historia política en Ahome. Y eso que ha habido otros de pesadilla.



Fallas. La prueba de que OP Ecología no está preparada para otorgar el servicio con eficiencia es la calidad con la que empezaron, a pesar de que tienen todo el apoyo del municipio, que les puso la logística y el personal de Servicios Públicos Municipales. Improvisando, pasando en hora distinta, en otras sin pasar, quedando la basura en las calles, es como arrancaron a dar el servicio que Chapman prometió que iba a mejorar. Este fue el puro pretexto para extinguirle la concesión a PASA y darle el contrato a OP, como fue el acuerdo en lo oscurito.



Pifia. No sorprendió a nadie la resolución del Ministerio Público del no ejercicio de la acción penal y la confirmación del juez de Control en el caso de la denuncia de amenazas contra el alcalde Chapman interpuesta por la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Desde un principio, la carpeta de investigación fue manipulada, motivo por el que ya se había regresado al Ministerio Público. En realidad, el caso perdió credibilidad, por lo que la celebración que hicieron ayer el director de Asuntos Jurídicos, Jonathan Gutiérrez; el asesor jurídico del alcalde, Moisés Cadena, y el secretario Juan Fierro, es pírrica. Y, de plano, estos que se la dan de eruditos, de presumir su preparación y trayectoria, cometen pifia tras pifia. Afirman que el caso está cerrado, que la síndica ya no tiene otras instancias, lo que causó risa entre los abogados. Su postura, dicen, es de principiantes en la abogacía. Para su conocimiento, la síndica tiene la instancia del amparo indirecto. Con lo que salieron, algunos ya se imaginan cómo ganan en los tribunales.