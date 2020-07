Da de qué hablar. La que sigue dando de qué hablar es la regidora de Morena, Martha Dagnino, quien este fin de semana nuevamente despotricó en redes sociales diciendo que mientras ella trata de hacerle un bien a la sindicatura de El Burrión, donde ella vive, hay personas “indeseables” que continúan dándole la contraria y hasta le hacen bulla, de lo cual desconoce motivos, a menos que tengan consigna. Aunque no mencionó nombres directamente, el caso podría ser tomado como algo normal, considerando la rivalidad que la regidora ha mostrado desde hace mucho tiempo con Felipe Camacho, cuando este fue síndico del lugar, posteriormente como dirigente del PRI y ahora que es funcionario público estatal. Y fue más allá al decir que quienes la conocen saben cómo es y que si le buscan le encuentran, y que por las buenas puede ser buena pero “no me ataques sin motivos ni levantes falsos, porque eso no me gusta”, aseveró la edil en su mensaje.

Poca obra. No son pocas voces las que critican el hecho de que prácticamente la culminación del gobierno de Aurelia Leal López está a la vuelta de la esquina, y en cuestión de obra pública municipal realmente es poco lo que se ha apreciado. Se entiende que a la mandataria le ha tocado gobernar en un periodo atípico, sin embargo, hay quienes dicen que mucho antes de que se presentara tanto desajuste, tampoco se apreció por su parte ninguna obra significativa que haga recordar a su gobierno. Claro que tampoco se trata de que quienes le antecedieron hayan sido unas lumbreras en cuestión de avances, sin embargo, sí había bastantes expectativas con ella.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Retrasos. En todo ha impactado la aparición del Covid-19, por ejemplo, los que dicen que ha sido bastante el desajuste que ha provocado en el avance de la obra de ampliación del malecón de Sinaloa de Leyva, son las autoridades del municipio de Sinaloa. Dicen que a consecuencia del cierre de algunos espacios donde se vende material, se aplazó la entrega de la obra, y por cierto, por si algo les faltara, en últimas fechas incluso se les enfermó el personal que labora en la edificación. Total, que a como se ha podido se han puesto al corriente, por lo que esperan que la entrega no se aplace más de unos meses.

Ciclo complicado. El regreso presencial a clases este 10 de agosto continúa ‘en veremos’ por el comportamiento de la pandemia, y ante ello es necesario que las autoridades educativas empiecen a buscar y plantear estrategias verdaderamente funcionales para este nuevo ciclo escolar, pues se integrarán miles de estudiantes a los primeros años de cada nivel educativo. Es obvio también que se requieren nuevas herramientas que permitan que todos los alumnos se integren a las clases, pues fue precisamente por los problemas para acceder a las plataformas digitales o simplemente a un teléfono inteligente, que el 6 por ciento de los estudiantes tendrían que volver en la fecha señalada para un curso de nivelación previo a las clases habituales, y de tener que continuar de manera virtual se tendría el mismo problema, pero sumándole ahora aquellos alumnos de nuevo ingreso que tampoco cuentan con esos recursos. Así que en resumidas cuentas, se le viene un ciclo muy complicado a las autoridades educativas.