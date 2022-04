audima

Madrugan a regidor. Tras el rompimiento del excoordinador de la banca de Morena en el Cabildo, Julio Iván Villicaña Torres, con el resto de sus compañeros, este decidió que ya no iba usar el asiento que tenía asignado, así que le pidió al también edil morenista, José Luis Quevedo Castro, desde hace unos días, que si le podía ceder su silla y viceversa, pero este último le dijo que no. Al ver la negativa de Quevedo Castro, ayer lo madrugó Villicaña Torres y se apoderó del asiento, y aunque la acción no fue para nada del agrado de su colega, este optó por dejar así las cosas y no hacer un escándalo en plena sesión por una silla. Con esto queda claro que el exdirector jurídico de la comuna en la administración pasada ya se fue por la libre, ahora solo faltará estar pendiente de él y ver si realmente aplica la ideología de la 4T en sus decisiones, pues de momento se le ha visto muy activo votando todo lo que propone el alcalde.

Malecón nuevo. Ayer se anunció con bombo y platillo que la obra del malecón nuevo por la margen izquierda del río Sinaloa, ya habría sido aprobada en una primera etapa por parte del Gobierno del Estado y habrá que ver los beneficios que este proyecto deje tras su culminación. Habrá que ver si así como se están esmerando con esta obra del nuevo malecón, también se hace lo propio con los trabajos en el bulevar San Joachín, pues aún hay mucho por hacer en esa vialidad para dejarla íntegra, así como también se espera que se haga un plan efectivo para solucionar el problema de las tuberías obsoletas que hay en gran parte de la ciudad y que están provocando el brote de aguas negras por doquier, pues esas son obras que también requieren de atención, pues aunque no aportarán estética a la ciudad, como sí lo puede hacer el nuevo malecón, por lo menos le pondrán freno a ese problema de salud pública en el que se han convertido esos derrames constantes, así que ojalá y las buenas noticias también se tengan en ese aspecto.

Presupuesto en vano. Tal parece que el director del Instituto Municipal del Deporte tiene problemas con su línea telefónica, pues al menos a la regidora morenista, Maura Guerrero, tiene días sin responderle las llamadas, esto tras hacerle la solicitud de apoyo en traslado para un grupo de jóvenes deportistas que requieren acudir a Guamúchil este domingo. Lo malo es que al parecer le han negado la ayuda a los deportistas argumentando que los camiones del Instituto no funcionan, lo que fue aún más criticado por la edil, cuestionando el presupuesto de 25 millones de pesos que se le asignó al Imudeg y que pareciera que no está valiendo la pena, pues al 100 por ciento no se está con el deportista.

Meten reversa. La unión hizo la fuerza, y es que tras la oposición de la ciudadanía en general y de la solicitud que los mismos restauranteros de Las Glorias le hicieran al alcalde en cuanto al horario de cierre de la playa, se rectificó en el tema y se amplió. El munícipe hizo hincapié en que la medida no es inflexible, pues solo se trata de que la ciudadanía vaya saliendo desde esa hora de playa y evitar así aglomeraciones y accidentes viales que suelen registrarse sobre el bulevar Tiburón y a la salida del balneario en el periodo de Semana Santa, por la gran afluencia que se tiene. La fecha ya está encima y hasta entonces se sabrá si el operativo funcionó o no.