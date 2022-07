AMLO desde Estados Unidos le habla a los Mexicanos.

El vivir lejos del país donde naciste y creciste provoca muchas cosas, lo inmediato es extrañar a tu familia, amigos, comida y tradiciones, aprecias los detalles que tal vez pasan de largo en el día a día, pero te regala algo invaluable; una perspectiva amplia y distinta de tu propio país, además de que curiosamente te hace sentir mas patriótico y orgulloso de tus raíces.

Su servidor ha tenido la fortuna de experimentar lo anterior pues radique un año en Estados Unidos y justo este mes he cumplido un año como residente de Emiratos Árabes Unidos, se preguntaran que tiene que ver todo esto con el encabezado de esta columna, tiene todo que ver, les explico;

Ante la reciente visita a Estados Unidos del presidente de México Andrés Manuel López Obrador llama mi atención las duras criticas de un sin numero de analistas argumentando carencias en la agenda bilateral o ausencia de resultados tangibles, incluso criticando su visita a sitios emblemáticos o su convivencia con paisanos que de manera espontanea lo buscaron y encontraron. Me resulta inaudito que 4 años después del triunfo avasallante del movimiento que encabeza AMLO y de sus actuales niveles tan altos de popularidad no hayan terminado de entender.

Un pueblo no busca en sus lideres a gerentes o técnicos, busca representatividad, identidad y aspiración, buscan quien los entienda y hable su mismo idioma. La democracia no solo se trata de administración publica si no de esperanza y alivio social, quienes olvidaron eso durante décadas parecen no terminar de entenderlo.

El presidente de México acudió a presentar sus respetos al memorial de Roosevelt expresidente de USA, quien instauro en esa nación un plan económico nacional que saco de la miseria a millones de estadounidenses y después de ello acudió al monumento de Martin Luther King, uno de los mayores activistas de los derechos civiles de toda la historia no solo de ese país si no de la humanidad, contando además con la presencia de su hijo. Aun así la nota que mas trascendió fue el hecho de cómo ciudadanos mexicanos radicados en Estados Unidos, buscaron y aplaudieron al presidente. AMLO ha demostrado ser un presidente de simbolismos y de comunicación asertiva con las bases que lo llevaron al poder y no solo las ha mantenido si no que las ha incrementado por que conoce perfectamente la lógica de pensamiento y el sentir de quienes representa.

Quienes siguen criticando al presidente desde una agenda de resultados numéricos y técnicos se equivoca de camino si lo que buscan es dañar su popularidad, ahora que si su análisis es genuino y asumen que esa es la óptica de desarrollo que se debe seguir, se debe respetar totalmente pues es la mayor bondad de una democracia.

Por ahora, el sentir es distinto, a las mayorías poco les importan los tratados de libre comercio o las acciones bilaterales y el mejor ejemplo para mi argumento es que quienes salieron de México por ausencia de oportunidades, le llevaron mariachi y flores a quien abrazan como su líder.