El Premio Nobel, la historia detrás

Estocolmo, Suecia.- He de confesarles que era un pendiente de vida el visitar alguno de los países Nórdicos, esos de los que tanto escuchamos como referencia de calidad de vida, cultura, paz y desarrollo.

Es tanta la apología que resulta difícil de creer que una misma sociedad o región del mundo haya alcanzado tal plenitud en nuestros días, marcados por la desigualdad y los conflictos. Puedo ahora confirmarles que se han quedado cortos, el simple hecho de transitar estar calles y tratar a estas personas parece una puesta en escena de plenitud social, como lo han logrado y que han hecho que el resto de las naciones no, será un tema que abordare en un futuro si me lo permiten, hoy no quiero dejar de compartirles una nota cultural con respecto a mi visita del museo del premio Nobel.

Alfred Nobel nació en Estocolmo, Suecia un 31 de octubre de 1833, siendo el menor de los hermanos de una familia modesta con un padre de oficio inventor, lo que traía consigo inestabilidad económica, pronto Alfred se interesaría por la química, campo en el que se desarrollaría años mas tarde. En el siglo XIX con la revolución industrial en su apogeo, el negocio minero estaba en auge pues era precisamente la transformación de las materias primas la principal actividad económica. Una materia prima vital para la minería eran los explosivos, la pólvora reinaba en ese campo.

Alfred innovo en el campo de los explosivos buscando sustituir a la pólvora con un explosivo liquido; la nitroglicerina, pero dicho material era muy inestable, muestra de ello fue un accidente que sufrió su fabrica, donde fallecieron mas de 200 personas incluido uno de sus hermanos, esto provoco una depresión profunda en el, pero en lugar de rendirse trabajó para que esto no pasara de nuevo, creando así la dinamita. La patente de dicho invento lo llevo a tener mas de 100 fabricas en 20 distintos países, creando una inmensa fortuna.

Nobel dedico prácticamente toda su vida a la innovación y el desarrollo siendo no solo la química su área de incursión, financio la creación de patentes en el área de medicina así como fundaciones y organizaciones civiles pacifistas. Nunca se casó y no tuvo hijos.

En 1895, año antes de morir, Alfred Nobel crea su mas grande legado; su testamento, en el, instruye a que su fortuna se invierta en valores seguros y que los rendimientos de la misma se entreguen año con año a las personas que hayan hecho las mas grandes contribuciones a la humanidad en el campo de la Física, Química, Medicina, Literatura, así como luchadores sociales que promuevan la paz y la hermandad de los pueblos. El premio Nobel de Economía vendría años mas tarde.

Lo que causo mas controversia entre los Suecos fue la disposición de Alfred Nobel de que para ser premiados no se debería tomar en cuenta la nacionalidad es decir no tendría por que haber nacido en Suecia. Mucho menos observar su raza, origen étnico, religión o cualquier adjetivo que distinga a un ser humano de otro. (continua segunda pagina)

Hoy el premio Nobel es la mas alta distinción a la que pueda aspirar todo ser humano en este planeta, el legado de Alfred sin duda supera lo que pudo haber imaginado, el 10 de diciembre de cada año, todas las familias suecas desde sus hogares realizan una cena de gala, en honor al premio que ese mismo día se entrega en el palacio de la opera de la ciudad de Estocolmo. Las grandes naciones están hechas de grandes personas.