Cuando escuchamos o leemos la palabra “macroeconomía” la sentimos como algo muy técnico, muy lejano o difícil de entender, pero está presente en nuestro día a día. Son, pues, los sucesos o decisiones económicas a escala nacional o global que afectan directamente nuestro bolsillo, ahí radica la importancia de su entendimiento.



El primer argumento en contra suele ser que no tiene sentido, pues es algo que escapa a nuestra participación o injerencia; sin embargo, entender conceptos básicos o aprender a leer los momentos económicos que vivimos nos ayudan mucho en nuestra toma de decisiones.



El momento económico que se vive a nivel global no es nada alentador, el avance en las vacunas y la baja de contagios de covid-19 permitieron que se relajaran las medidas de aislamiento, lo que propició un alza en el consumo de los bienes y servicios, este aumento de demanda nos generó mucha esperanza, parecía que el tema de la pandemia había quedado atrás; en efecto, la pandemia en cuestiones de salud, parece ser un asunto en vías de superarse; sin embargo, las consecuencias económicas que ha causado no han parado y estamos por entrar en la parte más difícil, les explico por qué.



Como lo planteamos en este espacio hace unos días, el aumento de la demanda de bienes y servicios generó un alza generalizada de precios (inflación) y, hasta ahí, no había como tal una crisis, ya que existía liquidez (dinero circulando), sin embargo, los Bancos Centrales de los países con mayor impacto global han iniciado a combatir dicha inflación elevando las tasas de interés, es decir, están haciendo que el dinero sea más caro, buscando que baje la inflación.

La estrategia es: haciendo el dinero más caro, las personas gastarán menos, lo que bajará la demanda, que a su vez hará que los precios bajen, pues habrá un exceso de oferta. Se lee bonito, pero no es precisamente lo que está pasando.



Es aquí donde la guerra entra Rusia y Ucrania entra a la ecuación. Este conflicto bélico ha generado escasez de energéticos y alimentos. Rusia es una gran potencia del gas natural; y Ucrania, un granero de semillas como maíz y trigo. Tanto la energía como la alimentación son vitales para la sobrevivencia, no es algo en lo que el ser humano pueda ahorrar o evitar su consumo.



Al no haber crecimiento económico y no tener necesidades básicas cubiertas, las personas recurren a una cosa: el crédito, sí, justo cuando las tasas de interés se están elevando, es por eso que el escenario no es alentador y empezamos a tocar el fondo de esta crisis económica. ¿Qué puede hacer usted? Evite endeudarse con bienes de consumo duradero como enceres domésticos, autos, ni pensar adquirir una vivienda con un crédito hipotecario, ya que el mercado del crédito iniciará una tendencia al alza.



¿Cuándo terminará esto? No será pronto, la estrategia para que los precios bajen no es inmediata, pues quienes generaron bienes a su vez adquirieron sus materias primas a precios altos y nadie está dispuesto a perder dinero. ¿Hay otra solución? Lamento decirle que para el modelo económico dominante, actualmente no la hay; y con crisis globales cada vez más comunes, el replanteamiento de nuestras dinámicas macroeconómicas resulta cada vez más urgente.