Las personas, como las sociedades solemos dejar de hablar de los temas que asumimos resueltos, Sinaloa es una tierra con muchos retos pero muy privilegiada y con un ecosistema muy bondadoso para el hábitat humano, uno de sus recursos más abundantes es el agua, no es casual que sea una potencia agroalimentaria, pues además de poseer valles con tierras fértiles, la entidad alberga 11 ríos y 11 presas, cada una con sus respectivos distritos de riego. Hago esta breve introducción, pues al asumirnos abundantes en nuestro entorno, ignoramos la enorme problemática que representa para los seres humanos alrededor del mundo el acceso al vital líquido.

Según datos de Naciones Unidas, en la actualidad 2,200 millones de personas (sí, más de una cuarta parte de la población mundial) carece de acceso a agua potable, pero además, casi 2,000 millones de personas acuden a centros de atención de salud que carecen de servicio de abastecimiento de agua limpia. ¿Cómo puede ser saneado un hospital sin agua potable?, difícilmente, y estos lugares se convierten en focos de infección que provocan enfermedades en lugar de sanar a la población. Les daré un dato que me resultó desgarrador; en el mundo cada año fallecen alrededor de 297,000 niños menores de 5 años por consumo de agua no potable que les causan enfermedades diarreicas y malas condiciones sanitarias. En julio del 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció como un derecho humano el acceso a entre 50 y 100 litros de agua potable por persona al día con un costo no mayor al 3 % de los ingresos económicos de cada familia y con una fuente de abastecimiento menor a 1000 metros de cada vivienda (si les parece mucha distancia recuerden que son reglas mundiales y que hay regiones geográficas donde esto resulta un verdadero hito). Además de ser propositivos y estar preocupados por el consumo humano, lo que tiene en alerta a la comunidad internacional son los conflictos bélicos cada vez más comunes, sobre todo en África y Medio Oriente, que tienen como causa el control del agua.

Todo lo antes mencionado no resulta inherente para nuestro país, regiones como Nuevo León y el Valle de México han empezado a racionalizar el agua por sectores de la ciudad, además de que empieza a ser un tema de desigualdad social, es decir; resulta mas fácil el acceso al agua para personas adineradas que tienen espacio y recursos para almacenarla. En Sinaloa, el reto es distinto mas no menos importante, más del 70 % del agua se usa para la agricultura, la abundancia aparente de este recurso no ha apremiado a la tecnificación de sistemas de riego que resulten más amigables con el medio ambiente, la reacción inmediata es negativa argumentando mayor costo económico, pero está comprobado que es una inversión muy redituable a mediano plazo. Qué decir del abuso en el consumo doméstico, cada vez que la desperdicie recuerde que es un recurso universal y que con acciones como cerrar la llave a tiempo, regar las plantas por la noche, lavar el coche con cubeta o durar menos tiempo bañándose está salvando vidas, sí, salvando vidas.