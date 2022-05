El cisne verde

audima

En el año 2007 el Dr. Nassim Nicholas Taleb publico su libro “El Cisne Negro” que hasta hace unos años era un referente obligado en el mundo de los negocios y hoy a tomado relevancia en muchos otros ámbitos. Nassim es un prestigiado científico de origen Americano-Libanés con especialidad en estudios de riesgo para negocios y finanzas formado en Wharton School (la prestigiosa escuela de negocios de la universidad de Pensilvania) la referencia es obligada pues se entendería que al estudiar en la misma escuela de donde egresan grandes financieros que dirigen los destinos de Wall Street, siguiera un rumbo similar, todo lo contrario, en su libro, el doctor Taleb hace una dura critica de la manera en que toman sus decisiones quienes dirigen grandes flujos de capital, les observa que durante décadas han ignorado irresponsablemente un fenómeno que denomino “El Cisne Negro” que hace referencia a que en el mundo suceda un hecho muy poco probable pero con consecuencias nunca antes vistas, que cambie la vida de las personas radicalmente y para siempre.

Esto de entrada puede sonar muy apocalíptico, pero la historia reciente esta llena de acontecimientos de esta naturaleza; El atentado del 9/11, el surgimiento de las redes sociales (que cambio todas las tendencias de dinámica social), y por su puesto; la pandemia del Covid 19, que decir de conflictos bélicos entre naciones que parecieran lejanas a nosotros pero que generan un efecto domino que termina dañando de manera directa nuestra vida.

Existe otro fenómeno que está cambiando nuestras vidas para siempre; el cambio climático, durante décadas hemos pensado que es una amenaza a largo plazo, pero ya esta aquí y genera un impacto económico inmediato, ejemplos sobran; los ductos de gas congelados en Texas que causaron apagones por ausencia de energía, los incendios forestales en california que generaron desplazamientos humanos o la aparición de sargazo en Quintana Roo que afecto duramente el turismo (principal actividad económica de la región). Aquí el por que del encabezado de este texto; “El Cisne Verde” hace referencia a lo estudiado por Nassim y es una iniciativa del Banco Internacional de Pagos, la Institución Internacional que agrupa a los bancos centrales de todo el mundo, para tomar cartas en el asunto, pues el cambio climático esta generando escenarios que dan lugar a lo que más aterra a los inversionistas; la incertidumbre.

Resulta alentador que quienes analizan y deciden la política monetaria de las naciones, tomen en cuenta la salud del planeta como una variable para las decisiones en materia económica, con un cambio de mentalidad se puede generar desarrollo y crecimiento de manera sustentable y sin dañar aun más a la naturaleza, el próximo 31 de Mayo en Basilea, Suiza inician los trabajos de esta cumbre. El reto es que no solo las instituciones públicas se lo tomen en serio, si no que también los capitales privados cambien sus inercias, observen que los cambios son constantes y cada vez con mayores consecuencias, que deben evolucionar y que en esta lucha son quienes van mas lento, esto ya no se trata solo de principios si no de viabilidad.