Alcalde Gerardo Vargas exhibe fracaso administrativo de “Billy” Chapman

Lo cambian. Los consejeros de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome no pierden la costumbre, como ya la empezaron a ejercer los nuevos regidores que le dan sentido al mote de “levantamanos”. Los consejeros de la Japama aprobaron sin chistar la propuesta del alcalde Gerardo Vargas Landeros de Raúl Pérez Miranda para nuevo gerente. Por su entreguismo, los consejeros, representantes de las organizaciones de la sociedad, son corresponsables del desastre de la paramunicipal. De hecho, a toro pasado se quieren lavar las manos de que por más que hicieron para que las cosas cambiaran no les hicieron caso. Sí cómo no. ¿Y qué hicieron? Nada. Pero se acomodan a los nuevos tiempos: ya se entregaron a los que llegaron.

Exhibida. El fracaso de la administración del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman está siendo expuesta por el alcalde Gerardo Vargas Landeros. En los dos días que tiene en la responsabilidad, a donde ha ido revela el desastre que le heredaron. En la Japama, a la que acudió para sacar adelante a Raúl Pérez como gerente ante el consejo de administración, sostiene que se la dejaron mal. Y está resignado a confirmar más adelante cosas peores. En la Policía Municipal, a la que acudió ayer, el panorama no fue distinto. Ante los policías y mandos, con toda la intención puso el tema del aumento salarial que les otorgó Chapman, pero en el discurso porque en las quincenas no se reflejó. Y así por el estilo. También ya sabe cómo le entregaron las finanzas: sin dinero, sin liquidez.

Color de rosa. Por cierto, Vargas Landeros les levantó la moral a los agentes y mandos preventivos y viales. Les prometió el cielo y las estrellas, lo que la administración chapmista también hizo, pero solo quedó en eso. Reunidos con ellos en presencia del nuevo jefe de la corporación, Julio César Romanillo, les habló de aumento salarial, becas a sus hijos, nuevos uniformes, patrullas y lotes para viviendas que serán los terrenos baldíos de la comuna. Todo eso a cambio de tratar bien a los ciudadanos y dar resultados. Se las puso difícil.

Por la puerta grande. Como “reyes” llegaron ayer a Seguridad Pública el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, y el director de Vialidad, Alfredo Gutiérrez. García Castro fue titular de la corporación y Gutiérrez su fiel escudero. Este estuvo en las filas de la corporación vial que ahora dirige. En su mensaje, el secretario de la comuna dio confianza a los elementos, pero a la vez pintó su raya: está abierto a recibirlos en su oficina para lo que sea, pero primero tienen que notificárselo a sus superiores. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. García Castro asegura que eso es por disciplina.

A la brava. La presentación de Vargas Landeros con los policías fue a como saliera. Nadie supo decir si la quisieron así o alguien falló en la organización. El acto se llevó en forma improvisada, al grado de que ellos mismos se daban la palabra y a capela. Algunos policías ni los escucharon. De todos lo mandos chapmistas el único que sobrevivió fue Ariel Robles Manzanárez. Los otros se fueron con la “cola entre las patas” porque no se la jugaron con él. Su “gallo” fue Domingo “Mingo” Vázquez. La cereza de la improvisación del evento es que no estuvo representado el Cabildo. Cuando menos le tocaba estar a Carlos Roberto Valle Saracho, presidente de la Comisión de Seguridad.

Parecidos. Dicen que el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, es igual que Nubia Ramos. Ella no acudió a entregarle el poder a Leyva por motivos personales, pero por esos mismos motivos Leyva no invitó a la ceremonia al exalcalde Miguel Ceceña. Por eso, muchos aducen que el alcalde y la exalcaldesa están cortados con la misma tijera.