Alcalde Juan Fierro y alcalde electo Gerardo Vargas posan para foto del inicio de transición

Cabildeo. La encargada del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Sinaloa, Mirella Espinoza Imperial, está metida en un problema. Algunos indígenas de Ohuira, seguidores del gobernador tradicional Teodoro Castañeda, no vieron bien que se presentara en la comunidad con los inversionistas de la empresa Mexinol para reunirse con el que también se llama gobernador tradicional Felipe Montaño y un grupo de indígenas para tratar el proyecto de la planta de metanol que pretenden instalar entre el campo pesquero Paredones y Campo Estrada. Y no solo ella sino también el rector de la Universidad Autónoma Indígena de México, Ignacio Flores. Les dio la impresión que estos se convirtieron en “personeros” de los inversionistas. Incluso, Castañeda y su gente les echan en cara que promuevan el proyecto sin tomarlos en cuenta. De hecho, el Juzgado Sexto de Distrito ya le otorgó la suspensión definitiva a Castañeda y ordenó a la Secretaría de Desarrollo Social que le pague los apoyos como gobernador tradicional desde que interpuso el amparo. Algunos señalan que Espinoza Imperial y Flores cuando menos están preparando el terreno para la consulta indígena. Dicen que Castañeda los trae entre ceja y ceja por la pifia de que solo estuvieron con Montaño y su gente.

Repetición. El alcalde sustituto de Ahome, Juan Francisco Fierro, y el alcalde electo, Gerardo Vargas Landeros, repitieron la escena para la foto del inicio del proceso de entrega-recepción. Lo mismo que hicieron el viernes, con lo que se acredita la “simulación y faramalla”. Ayer, Fierro y Vargas Landeros estuvieron con los comisionados para iniciar los trabajos, como lo marca la ley. Lo que harán los comisionados de Vargas Landeros, encabezados por Genaro García Castro, próximo secretario del Ayuntamiento, es solicitar, ver información y anotar información, pero no sustraer ningún documento. Esto será suficiente para que sirva como una probadita de lo que dejó el exalcalde Guillermo “Billy” Chapman y sus funcionarios, un gobierno considerado por una gran mayoría de ahomenses como el peor en la historia de Ahome.

Sin memoria. La presidenta del PRD en Ahome, María de los Ángeles Valenzuela Briseño, movió la “bitachera” al señalar que con el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros no va a haber cambios importantes en Ahome porque su formación es priista, al igual que su equipo. Sin embargo, hay quienes le echan en cara a Valenzuela Briseño su “contradicción” porque el PRD se ha aliado con el PRI y el PAN. Para no ir muy lejos está la elección pasada. Y aquí no tiene la lideresa del PRD ni para dónde hacerse, por lo que, señalan algunos, no le está andar criticando con quienes incluso gobernaron Sinaloa. ¿O no se acuerda que el PRD cogobernó con el entonces gobernador Mario López Valdez y en el que Gerardo Vargas fue la columna vertebral de ese gobierno?

A reventar. Los casos de covid-19 en Ahome no van a bajar por una razón: los jóvenes y uno que otro maduro están saliendo a los bares y antros que se ponen a reventar sin que Protección Civil de Ahome y del estado actúen. Estos se están volteando para otro lado. El pasado fin de semana fue el acabose. Así cuándo, pues.

Selectivo. En cuanto el alcalde electo de El Fuerte, Gildardo Leyva, lo perfiló como su director de Comunicación Social, dicen que Gabriel Adalberto Félix Castro puso manos a la obra: abrió un grupo de Whatsapp en el que dio de alta a los periodistas que quiso y se negó a dar de alta a algunos. Así, “El Gabo”, que vive en Los Mochis y no en San Blas, como se pretendió engañar a los fortenses, anda de boca en boca. Se habla que la intención es cuidar el dinero. ¿Será?