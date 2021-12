Alcalde Vargas Landeros dice que inversionistas europeos están interesados en el municipio de Ahome

Expectación. Algunos priistas aseguran que el senador Mario Zamora Gastélum va a tener mano en la designación del nuevo presidente del PRI estatal, en sustitución de Cinthia Valenzuela, que no amanece el día 12 con esa representación. Sin embargo, le quedará la de diputada local. Y es que Zamora Gastélum tiene vara alta con el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno. Prueba de ello es que junto con él se reunieron con el embajador del Reino Unido en México, Jon Benjamín, para estrechar relaciones de cooperación entre las dos naciones. Ya pronto se sabrá quién llega al liderazgo priista en Sinaloa porque está a la vuelta de la esquina la Asamblea Nacional del tricolor, evento por el cual le extendieron su mandato a Cinthia Valenzuela.

Inversiones. Ocho días después de que ganó el sí en el ejercicio participativo sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, reveló que por ese hecho empresarios de Holanda y España están interesados en invertir en el municipio. Hasta dio a conocer las áreas que les interesan: recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Eso fue motivo para que ayer de buen humor diera la buena nueva. Es más, adelantó que se reunirán con los ejecutivos de esas empresas para socializar los proyectos que traen.

El cobijo. Notorio fue que la regidora pasista Marysol Morales estuviera en la inauguración de la Feria Internacional del Libro en Los Mochis en representación del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Muchos le dieron la lectura de respaldo tras ser objeto de ataques en los últimos días. Y es que se habla que es a ella a la que se refiere su coordinador de bancada, Carlos Roberto Valle Saracho, cuando denuncia que uno de cabildo está involucrado en el caso de presunta corrupción que existe en el Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahome. Que se sepa Valle Saracho no ha formalizado la denuncia, como debe de ser, pero por el momento Vargas Landeros ya envió señales de respaldo a Morales, también presidenta del PAS. Eso al margen que en el evento de la Feria del Libro estuviera Gladys Gastélum, directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura.

No cambian. Contrario a lo que se esperaba, los agentes de Vialidad en Ahome andan con la “mano caliente” con eso de agarrar lo que se le ponga enfrente. Claro, es que es la época decembrina en la que hacen su “bachicha”. Y no perdonan a nadie. La última denuncia pública es que un agente vial se apoderó de mil 500 pesos de un adulto mayor. El caso que expuso su hija en las redes sociales hizo que muchos explotaran contra los elementos de la corporación que no tienen remedio. Y eso que apenas va llegando Alfredo Gutiérrez como jefe de la Unidad de Vialidad, que es cuando se deben de comportar más o menos bien para que no se le caliente el terreno. Qué tal cuando ya estén encarrilados en este nuevo gobierno.

Consultitis. Para que los mochitenses se entretengan en algo, el gobierno vargaslanderista puso a discusión la intención de abrir el callejón Agustín Melgar entre la calle Zaragoza y Guillermo Prieto. Ese tramo solo es usado por los peatones. Todo apunta a que el tema es para mandar el mensaje de cambio en la forma de gobernar. Lo van a decidir los locatarios del Mercado Popular, pero para que salga la apertura. Esto va a contrasentido del proyecto urbanístico moderno concebido hace muchos años de cerrar las calles del centro para ser usadas única y exclusivamente por peatones.