Alcalde blindado. Mientras que el secretario de Seguridad Pública Municipal, Joel Ernesto Soto, habla que en Mazatlán hacen falta elementos porque el robo a casa habitación es crítico, el alcalde Fernando Pucheta recorre comunidades pesqueras custodiado por 11 patrullas con al menos cinco elementos cada una. Si la ciudadanía se pregunta dónde está la Policía cuando se les requiere o por qué los patrullajes por colonias son escasos o nulos, la respuesta será que se encuentran custodiando al presidente municipal.

Y ya entrados... Los directivos del Cetis 27 esperan sentados la promesa del alcalde Fernando Pucheta. Resulta que el presidente municipal les dijo que construiría una techumbre en el plantel y hasta el momento no han visto personal que acuda siquiera a tomar medidas en el espacio. Parece que la visita que realizó Pucheta a esa institución fue meramente protocolaria y decir que les iba ayudar y crear una esperanza en los estudiantes, al igual que en los directivos.

Muy sucio. Con la cercanía del levantamiento de la veda, cobra vida el muelle pesquero del parque Bonfil, pero también crecen los cerros de basura a lo largo y ancho del atracadero. Esto dificulta el tránsito vehicular y peatonal, genera roedores y todo tipo de fauna nociva. Mientras la autoridad se retrasa en la recolección de los desechos, los fétidos olores invaden el Bonfil en este inicio de la zafra camaronera.

Duro y a la cabeza. Uno de los críticos más acérrimos de la actual administración es el delegado de Morena en Mazatlán, Guillermo Benítez Torres. A través de carteles a satirizado al alcalde Fernando Pucheta y sus supuestas irregularidades. Ayer no fue la excepción. Lo tachó de ignorante por su falta de conocimiento de las leyes y de ser el peor presidente municipal que ha tenido la ciudad, esto porque según ha actuado bajo intereses mezquinos para enriquecer a los de arriba, sin importarle el bienestar de comerciantes y ciudadanos.

Como Pedro por su casa. Como ya es costumbre, por las calles de la cabecera municipal de San Ignacio se han dejado notar decenas de animales que deambulan tanto de noche como de día, ocasionando destrozos, pues se comen las flores de los jardines y tiran los botes de basura. Este problema causa molestia tanto a los vecinos como a los trabajadores de Aseo y Limpia que pierden mucho tiempo en recoger los desechos de las calles. Los habitantes hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que actúen administrativamente contra los propietarios de burros y caballos, que hacen destrozos en la vía pública.

¿Y el maestro? En la ciudad de El Rosario, padres de familia que envían a sus hijos a la Secundaria Federal Maestro Julio Hernández, se encuentran preocupados por la falta de docentes. Hace un mes que iniciaron las clases y varias materias aún no son impartidas. El llamado que hacen los papás es que la Sepyc intervenga y destine los docentes necesarios, ya que no asimilan que después de la mencionada Reforma Educativa, existan escuelas en la zona urbana sin maestros.

Paran labores. Personal de Vectores del municipio de Rosario pararon labores ayer. Dicen que trabajan en muy malas condiciones, e incluso ponen en riesgo sus vidas al trasladarse en carros en pésimas condiciones. Acusan que no les han dado uniformes, aparte de otras peticiones que han ignorado sus superiores. Aclaran que de no tener soluciones, no trabajarán, pues desconocen dónde aterrizan los recursos. Esta situación pone en riesgo a la población, pues en esta época los brigadistas hacen un trabajo fundamental en el combate al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.