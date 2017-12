Alcalde de Mazatlán en la incongruencia con su mensaje

Amarga Navidad. Mientras que la mayoría de los sinaloenses festejaron Noche Buena y Navidad, los productores agrícolas pasaron estas fiestas sin celebrar porque el gobierno federal y estatal han incumplido sus promesas de pago de los apoyos que están pendientes. La Coordinadora Única de Productores de Sinaloa ha puesto el grito en el cielo por medio de un desplegado de reclamo en este medio de comunicación, y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícola mantuvo tomada las instalaciones de Sagarpa en Culiacán, pero las liberaron tras el inicio del periodo vacacional en el gobierno federal, y esperarán hasta el inicio del año para intensificar sus medidas de presión.

Incongruencia. Cada fin de año se realizan campañas a nivel nacional, estatal y municipal para que la gente no realice disparos al aire con motivo de los festejos del año nuevo, pero al alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta, lejos de aportar a las campañas, exhorta a la gente a que, si va a disparar, que lo haga, pero con precaución, porque corren el riesgo de que alguna persona resulte lesionada y le puedan causar la muerte. La gente que acostumbra a realizar esta práctica tendrá ahora una excusa para que las autoridades municipales no sean tan estrictas, al fin y al cabo pueden argumentar que están disparando con precaución.

No se dan. Dicen que el presidente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Sebastián Zamudio Guzmán, no las tiene todas consigo para sacar adelante una candidatura por consenso para la alcaldía de Ahome. Si bien es cierto que el diputado local Zenén Xóchihua Enciso ya opera dando por hecho que él va a ser, aún no se rinde el coordinador de regidores panistas en este municipio, Miguel Ángel Camacho Sánchez, quien está echado para adelante porque se habla de que tiene simpatías en el Partido Sinaloense, que entró de última hora a la alianza de Por México al Frente. Incluso, otro que no abandona su aspiración por la alcaldía es el consejero nacional del blanquiazul Sergio Castro Angulo. Quizá por eso el ambiente interno en el PAN de Ahome está caliente y es posible que así siga hasta que se oficialicen las candidaturas. A como están las cosas, la tarea de Zamudio Guzmán en Ahome no va a ser tan fácil.

En análisis. Ayer tuvieron una tercera reunión los regidores que integran la Comisión de Hacienda en el cabildo guasavense con el fin de analizar bien el destino que le darán a los ingresos que tenga el gobierno municipal durante el 2018. Según confiaron algunos de ellos, se estará dando prioridad al tema de los servicios públicos y al gasto corriente que se destina al pago de nómina para no andar sufriendo los dolores de cabeza de este año, pues hay que recordar que a los mismos ediles les deben dos quincenas y el aguinaldo, y quizá sea lo primero que quieran asegurar.

La bandera del turismo. El inicio de los trabajos de la plantona en La Reforma, Angostura, ha representado una gran hazaña para el alcalde José Manuel «Chenel» Valenzuela López, pues teniendo en cuenta también el proyecto del malecón, pretenden detonar el turismo; pero fuera de todo lo bonito que se asegura que habrá una vez concretado todos esos trabajos en el municipio, han venido ondeando la banderita del detonante turístico desde la administración pasada, y al parecer como que todavía les falta gestión, pues mientras planean estos proyectos, bien pudieran enfocar la atención en otras zonas que requieran menor inversión para atraer al turismo. Por algo se empieza.