Alcalde de Mazatlán, en otro rollo

¿Y ahora qué? Si pensamos que el coronavirus estaba muy lejos de nosotros. Allá en el otro continente. Y que tal vez no nos llegaría. Nos equivocamos. Ya lo tenemos al otro lado de la puerta. Está aquí. Y sus consecuencias aún no se alcanzan a medir de manera objetiva. En un México donde las autoridades ni siquiera han resuelto el grave problema de escasez de medicamentos, ¿qué nos espera? En lo económico, el coronavirus llega a México en un momento delicado. El presidente López Obrador se ha negado aceptar las recomendaciones de las firmas internacionales especializadas en materia económica. Pronosticaron para 2019 cero crecimiento económico. Y así fue. Pero López Obrador lo ha negado. Volvieron a pronosticar cero crecimiento económico y retroceso para el 2020. López Obrador lo sigue negando. Ahora, en la peor semana de la actividad bursátil mundial, todas las bolsas cayeron. La de México no es la excepción. La crisis económica por el coronavirus, dicho por los expertos, toma a México con un Pemex que registra la peor pérdida de los últimos años: 346 mil 135 millones de pesos. El panorama no es nada halagador y la cadena de riesgo ya comenzó en el sector hotelero. El turismo es el primero que deja de viajar. Los inversionistas se retraen. Y salen dineros a otros países. Habrá que esperar el comportamiento de las economías y la opinión de quienes saben de este tema. En salud ya se había dicho. Había que estar preparados porque el coronavirus llegaría a México tarde o temprano. Y no se tomaron las medidas adecuadas en aeropuertos y puertos del país.

El alcalde, en otro rollo. Mientras Sinaloa entero se estremece con la aparición de los primeros casos de coronavirus. Y en Mazatlán, como en Culiacán se registran compras de pánico de cubrebocas y gel antibacterial, el alcalde Luis Guillermo Benítez se pasea por la Ciudad de México promoviendo el evento de Premios TV Novelas para el 29 de este mes en Mazatlán. Ayer lo presentaron en el programa de Televisa Hoy. Sin duda, “El Químico” anda en lo suyo. A él le gustan la fiestas, el chupe, y nadie lo para. Ni el coronavirus. Menos la tal llamada austeridad que pregona la 4T. Los morenistas responden que “El Químico” no es Morena. Pero no pueden negar que viene de ahí y es alcalde por Morena. Los representa. Quieran o no. Lo rechacen o no. El alcalde es parte de ellos. Lo mismo sucede con el pusilánime de Culiacán, que es de Morena y se gana espacios en los noticieros nacionales solo para denostar a las mujeres y dejar en mal la investidura, atrás respetada, de un alcalde. Este es el lastre que por haber votado por unos desconocidos en el 2018, los convertimos en autoridades.

Por cierto. El senador de Morena, Rubén Rocha, tendrá este día dos “asambleas informativas”, que para la mayoría son simplemente una mascarada para ocultar el fondo de una campaña por la candidatura a gobernador. Una “asamblea” será en Ocoroni y la otra en Estación Naranjo. Él también, en lo suyo. ¡Qué coronavirus ni qué nada! El asunto es que desde el interior de Morena ya le enviaron un mensaje. Y llegó a través de la diputada federal Tatiana Clouthier, que dijo que en Sinaloa hay una gran mujer y podría ser candidata. Se refirió a Imelda Castro, la otra senadora de Morena. Ambos vienen del PRD. Ambos saben de política. Y saben de la coyuntura que da la paridad de género.