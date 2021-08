Alcalde dice que rebajarán megatopes de Mazatlán, aunque los defiende

Calles como cantina. Al parecer, esa sigue siendo la actitud irresponsable de muchos ciudadanos, locales y turistas al momento de ingerir bebidas embriagantes y ponerse detrás del volante. Recordemos que antes, cuando los carriles centrales del malecón permitían estacionarse, hacían a este paseo costero la cantina al aire libre más grande de Sinaloa. Ahora, al no estacionarse, muchos recurren a sitios como la avenida Bahía o la zona de Cerritos. O incluso a lo largo del malecón, sobre todo en el área de Olas Altas, se estacionan a tomar. Basta con echar un ojo a la cantidad de botes y botellas de bebidas alcohólicas que dejan tiradas.

El subdirector de Tránsito Municipal de Mazatlán, Jorge Samuel Alvarado Ilustre, informó que solo del 19 al 21 de agosto pasado detectaron a más de 25 conductores que sobrepasaron el límite y 100 más que, aunque tomaron, no rebasaron lo autorizado. Si bien es cierto que somos puerto turístico y se deben evitar hostigamientos al turismo, se tiene que hacer respetar la ley para proteger a todas las personas que pueden pagar con sus vidas las irresponsabilidades de terceros.

Que es como en Los Cabos. El alcalde Luis Guillermo Benítez ratificó ayer que el tope gigante de la zona dorada sería rebajado, luego que la altura del mismo generara accidentes de auto que prácticamente volaban al circular por él a alta velocidad. “El Químico” ha defendido la instalación de estos topes, que, dijo, no son nada nuevo, ni que fuesen invento de su gobierno, pues en Los Cabos se encuentran otros similares. Pero pese a defenderlos, acepta que será rebajado en su altura.

¿Que no hay más topes? Tras la polémica por el famoso tope-barda de la zona dorada, el alcalde dijo que otros pasos peatonales similares serían instalados en el puerto. Al parecer esto es idea del alcalde o no se lo ha informado al director de Planeación, Jorge Estavillo Kelly, quien dijo ayer no tener conocimiento sobre la instalación de nuevos topes sobre la Camarón-Sábalo.

Lo que sí es lamentable, es que tiene poco que esa avenida fue modernizada, como para que nuevamente le estén metiendo mano las autoridades municipales. Por cierto, el tope de la polémica y que fue puesto por un particular con el permiso del alcalde, tampoco tuvo el visto bueno de la Dirección de Planeación.

Problemas añejos. Siempre que llueve, varias avenidas de Mazatlán prácticamente se llenan de agua a niveles que ni los autos pueden transitar. Una de ellas es la Cruz Lizárraga, que pese a estar prácticamente en la zona turística, no ha recibido las obras necesarias para que deje de ser alberca cada que llueve. Y estas últimas precipitaciones volvieron a ponerlo en evidencia.

Rechazan ola de amparos. El secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, José de Jesús Flores Segura, indicó que la comuna apenas tiene cerca de 80 amparos contra la medida de solicitar la cartilla de vacunación para entrar a tiendas y otros establecimientos comerciales del municipio. La cifra contrasta con los más de 300 amparos que de acuerdo con asociaciones civiles, existen en contra de esta medida. Solo reconoció que a una persona ya se le había dado a la suspensión y otras podrían obtener un fallo provisional a su favor, pero rechazan una ola de amparos contra la medida.