Alcalde electo de Ahome podría revelar parte de su gabinete el 20 de septiembre ¿Quiénes serán?

Sorpresa. Gran revuelo causó la visita el viernes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Sinaloa, sobre todo porque en la inauguración del Hospital Pediátrico de Sinaloa anunció que el gobernador Quirino Ordaz Coppel se sumaría al gabinete federal por su buen trabajo en el estado, para que siga transformando el país. En ese momento no dio detalles del cargo al que lo invitaría, pero ya ayer sábado se despejó la incógnita: será embajador. Los que vieron de cerca a los morenistas presentes en el evento, entre ellos Rubén Rocha Moya, dicen que nomás abrieron tremendos ojotes. ¡Quirino a la 4T!, dijeron varios morenistas de Ahome. Fue ayer sábado, mientras López Obrador y Ordaz Coppel visitaban el sur del estado, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmaba que AMLO había propuesto a Quirino Ordaz como embajador de México en España. Luego el presidente lo confirmó ¡Qué tal!

Otra vez. La que dicen que ya se muere porque llegue el 1 de noviembre, pero para irse a casa, es la alcaldesa Nubia Ramos. Ayer, cansados de esperar más de un mes a que haya una solución al problema del agua potable, los habitantes de la comunidad de Capomos, El Fuerte, se sumaron a las protestas por el tema del agua. Se manifestaron en Palacio Municipal y también bloquearon el arco de la entrada en la carretera Los Mochis-El Fuerte. Y es que desde que CFE cortó el suministro de energía a la Junta de Agua y parapetaron unos equipos de emergencia, ya pasó un mes y solo han tenido agua en la cabecera y con mal servicio. Dicen que el agua que les mandan en pipas del Ayuntamiento y de Conagua no son insuficientes. Ahora presidió la manifestación Martín Vega Álvarez, gobernador tradicional del centro ceremonial de Capomos. ¡Ya no aguantan!

Susto. Después de que se dijo que el viernes se daría a conocer a algunos miembros del gabinete de Gerardo Vargas, alcalde electo de Ahome, muchos se quedaron con el susto porque la invitación no llegó. Incluso dicen que algunos pensaron que no serían requeridos, que ya estaban fuera de la jugada, pero cuando gente más cercana los calmó diciéndoles que salió de la ciudad por un asunto familiar y regresando se darían a conocer, respiraron a gusto. Ahora tendrán que esperar hasta después del 20 de septiembre. ¡Uf, qué susto!

Paran oreja. Por cierto, con el mensaje que escribió en su Facebook el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, con motivo del Día de la Agricultura, muchos productores vieron una luz de esperanza de que vaya a ser un apoyo en sus negociaciones. “En Ahome, los agricultores producen alimentos de calidad que abastecen a Sinaloa y a toda la República Mexicana, por eso es importante garantizar que los apoyos e impulsos lleguen parejo a todos los agricultores”. ¿Será que ahora no tendrán que hacer manifestaciones? Dicen que los que han sido llamados a declarar ante la FGR por las protestas contra Multigranos, como Baltazar Hernández, de El Carrizo, nomás esbozaron una leve sonrisa. ¡Ya se verá!

Sin cumplir. El que dice que trabaja para contrarrestar la ola de covid-19 en Ahome es el delegado de Vialidad y Transportes, Gabriel Vargas. Incluso confirmó que hasta este momento se ha sancionado a tres choferes por no cumplir correctamente el uso del cubrebocas, pero lo que parece que no le han dicho sus subalternos son las quejas de los usuarios del transporte, que han subido a las redes sociales cómo en varias rutas los camiones no respetan la capacidad ni sana distancia entre los asientos de las unidades. A ver si ahora que la Atusum aumentó el número de camiones en las rutas escolares beneficia también a otros.