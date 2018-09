Alcalde electo exhibe falta de información sobre manejo de contenedores

¿Quién asesora al electo? No es una. Son varias veces las que el alcalde electo, Luis Guillermo Benítez, maneja datos equivocados. Ayer lo volvió a hacer en el escuchado noticiero de Radio Fórmula, que encabeza el periodista Víctor Torres. Se refirió a la promesa de campaña que lanzó para que Mazatlán cuente con un muelle portuario “más grande de México”. Lo comentó hace unas semanas ante miembros de Canaco Mazatlán y ayer en el noticiero. Dice el electo que Mazatlán manejará 2 millones de contenedores, cuando en todos los puertos del país se manejan 6 millones, cifra récord alcanzada en el 2017 de acuerdo con datos duros de la SCT. Mazatlán está abajo de los puertos de Manzanillo, con 2 millones 830 mil contenedores; Lázaro Cárdenas, un millón 149 mil, y Ensenada con 230 mil contenedores en 2017. Mazatlán manejó 48 mil 380 contenedores en 2017. No “como 30 mil” que dijo ayer el alcalde electo. Quien aseguró que Mazatlán brincará a manejar 2 millones de contenedores anuales nos imaginamos que quiso decir. Y habló que esto del muelle portuario viene emparejado con el proyecto del tren Mazatlán-Durango. Tuvo que reconocer que lo de los contenedores y el tren forma parte de un paquete de estrategias del gobierno federal. Entonces no es suyo. Pero bueno, viniendo a beneficiar al puerto ojalá y lo haga. Ya por fortuna no insistió en su locura de querer destruir la ciclovía.

Semana redonda. El gobernador Quirino Ordaz Coppel y su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, tienen motivos para sentirse contentos en estos momentos. Y es que en una semana ambos recibieron reconocimientos a sus desempeños, Quirino como gobernador y la señora Rosy como presidenta del DIF Sinaloa. A Ordaz Coppel, la empresa Arias Consultores, que revisó el desempeño de los 32 gobernadores del país, concluyó que Quirino Ordaz Coppel se colocó en segundo lugar nacional, solo superado por Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato. Ayer se nos hizo llegar una evaluación que nacionalmente se realizó y en la consulta quedó en primer lugar la señora Rosy Fuentes de Ordaz, con el 55.4 de aceptación, seguida por la de Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato y Campeche. Las labores que se realizan en el DIF están consideradas como la “cara bonita” del gobierno. Ahí las satisfacciones están al día cuando se apoya a los más necesitados, como está sucediendo.

Que ya no opinen. Víctor Villalobos, quien asumirá en la próxima administración federal la Secretaría de Sagarpa, adelantó ante dirigentes pesqueros la posibilidad de que el alto Golfo de California no sea vetado para las actividades pesqueras. El líder de la Unión de Armadores del Pacífico, Ricardo Michel, nos compartió un video en el que Villalobos advierte a Rafael Pacchiano, secretario del Medio Ambiente, que ya no se meta y ni tome decisiones que pudieran tener repercusiones a la próxima administración. Se comprometió ante los dirigentes pesqueros que al asumir el cargo se analizará con todos ellos la problemática pesquera, particularmente el caso del alto Golfo, donde el gobierno de Peña Nieto está intentando convertirlo en zona protegida y con ello perjudicar a cientos de pescadores que viven de la actividad y de lo que producen en el Golfo de California. Habrá que esperar.