Alcalde en problemas. La crisis del Gobierno Municipal va en aumento. Y el alcalde morenista Luis Guillermo Benítez logró lo que pocos pueden presumir: unificó a muchos... Pero en su contra. El grito de “¡Fuera, ¡‘Químico’!” retumbó en el Palacio Municipal. Y no lo lanzaron sus adversarios políticos. Ni tampoco algún partido político. Fueron los propios morenistas que eran compañeros del alcalde en su campaña. Fueron vendedores de puestos fijos y semifijos. Fueron locatarios del mercado Pino Suárez. Fueron miembros de Club de Motociclistas. Fueron Forcados mazatlecos. Fueron exfuncionarios municipales excolaboradores del “Químico”. Fueron amas de casa y colonos. Todos, absolutamente todos se unieron al coro para gritar en Palacio Municipal que “El Químico” es un traidor. Que es un intolerante y soberbio que el “poder” lo trastornó. Desde hace muchos años no tiene registro de una protesta numerosa, integrada por diversos grupos y que coincidieran en la demanda de que el alcalde ha traicionado los ideales de Morena, traicionado a sus compañeros de partido y colaboradores. Y que se ha valido del cargo para beneficiar a sus familiares y compadres. Y encabezar una administración cuestionada y bajo sospecha. Los manifestantes de ayer amenazaron con llevar la protesta a la zona carnavalera al arrancar ayer las tradicionales fiestas del Carnaval de Mazatlán. La crisis va creciendo. Y pudiera llevar a la ingobernabilidad si se sigue echando mano de los cuerpos policiacos para arremeter contra los que protestas y hacer de un lado el diálogo y la concertación.

La amenaza del “Químico”. El alcalde Luis Guillermo Benítez advirtió: “Si alguien bloquea la zona carnavalera, será detenido”. Así respondió cuando los periodistas le preguntaron que los manifestantes de ayer habían comentado la posibilidad de llevar su protesta a la zona carnavalera. Y la amenaza del “Químico” fue clara. Como también clara fue la acusación, no nueva, pero reiterada, en contra de los excolaboradores que han salido de su administración: “Los corrimos por rateros”. El alcalde no oculta para nada el odio que les tiene a quienes salieron de su gobierno. Por ello no tuvo ningún empacho en acusar que son ellos los que se andan manifestando. Y eso es mentira. Ellos solamente son una parte de quienes están inconformes con su gobierno.

Abren un tramo de la Buelna. El gobernador Quirino Ordaz Coppel estuvo ayer en Mazatlán para supervisar la apertura de un tramo de lo que será la nueva avenida Rafael Buelna. El trecho del Valentinos a las instalaciones de Nissan no está completamente terminado, pero permitirá el desfogue de tráfico vehicular con motivo del carnaval, que arrancó ayer. El tramo de avenida abierto a la circulación será una bocanada de oxígeno para los comercios instalados en esa área, donde abundan taquerías, restaurantes y el acceso principal a dos empresas automovilísticas. Y a pesar de que todavía no está completamente terminado, el espacio abierto ayer luce un nuevo alumbrado público idéntico al del malecón. Un camellón amplio que en su interior contiene la ciclovía y un área donde habrá de ponerse ornamentos. Falta la señalización. Pero se abrió por necesidad. Y los trabajos continuarán para resolver los detalles que aún quedan pendientes y quede como se prometió en el proyecto.