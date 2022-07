Alcalde no sustenta ataques

Ya se ha vuelto costumbre que exfuncionarios municipales le reviren al alcalde y también a otros servidores de este gobierno que han adoptado la mala práctica de hacer señalamientos contra los que se fueron, pero nunca aportan pruebas, es solo su palabra, y eso es muy grave, porque el tener la representación del municipio los obliga a ser más responsables en ese aspecto, pues no pueden ir diciendo mentiras a diestra y siniestra, sin exponerse a que los exhiban, como una vez más sucedió. El presidente municipal quiso presumir que él va vestir a los policías municipales con uniformes de calidad y no ‘patito’, como les daban en otras administraciones, es por ello que el extesorero de la comuna en el trienio anterior, Joel Quintero Castañeda, quien era el presidente del Comité de Adquisiciones, asegura que las marcas que ellos dieron se las ofrece el mismo proveedor que tienen ellos, así que no entiende por qué la insistencia de querer hacer polémica donde no la hay. Le pidió a Martín Ahumada que ya deje de victimizarse y de insistir en que no lo dejan gobernar, pues es él quien parece muy preocupado en descalificar a los que se fueron, aunque todos sus intentos han sido fallidos por no sustentar nada.

AL TITULAR DEL ÓRGANO Interno de Control lo tienen en la mira desde la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, debido a que ha caído en varias omisiones, lo cual podría provocar que Juan Ramón Bojórquez Cempóatl sea inhabilitado como tal, y la verdad es que no están tan errados, pues solo basta con recordar cómo le han dado largas a la denuncia contra la regidora del PAS, Adriana Valenzuela Benítez, quien reconoció haber vendido un bien municipal cuando fue síndica de Ruiz Cortines, o bien, la lista de ‘aviadores’ que se detectaron en este gobierno por parte de la Sindicatura de Procuración, y por lo que tampoco se ha hecho nada, lo que hace pensar que Bojórquez Cempóatl está siguiendo una línea al respecto, pero era obvio que eso no puede ocultarse por siempre, así que todo indica que su hora de rendir cuentas ha llegado.

TANTO EL SECRETARIO DEL Ayuntamiento de Sinaloa como el gerente de la Jumapas le cuestionaron al representante de la CFE en Guasave la insensibilidad que han mostrado al cortarles el servicio de energía eléctrica en varios pozos y que tiene sin agua a 20 comunidades y unas 5 mil familias de esa región, a pesar de que gracias a la presa Bacurato ellos pueden generar electricidad, sin darle al gobierno sinaloíta ninguna ayuda por ello. El funcionario federal solo les dijo que él no estaba facultado para ver con ellos eso de darles un trato especial por el tema de la presa, pero que si no le pagaban para mañana los 700 mil pesos que le faltan de liquidar a la Jumapas, no les iban a reactivar la energía, demostrando con ello que a la CFE le importa un bledo si los sinaloítas tienen acceso o no al agua, y mucho menos les interesa la sequía que azota esa región.

PERSONAL DEL PIDS ya anduvo en la comunidad Carboneras para empezar a trabajar en la rehabilitación del estadio de beisbol, así como también personal del Isife embellecerá la escuela primaria y hasta el sistema de drenaje les prometieron, ya que el diputado federal, Casimiro Zamora Valdez, decidió hacer a gestión directa con el gobernador Rubén Rocha Moya y este le aprobó todo, ya que en el gobierno de Guasave no les han puesto ni una lámpara. Es obvio que el legislador está buscando resolver necesidades que tiene la gente de su pueblo natal, pero es más obligación del municipio el atenderlas, y no el estado.