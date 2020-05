Alcalde polémico. Al menos respecto al tema de la pandemia del coronavirus, el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, debería de conducirse con más mesura, no sea que sus enemigos políticos, porque los tiene, aprovechen sus desaciertos para promover en su contra un juicio político. Y es que permitir la apertura de los restaurantes e ignorar las medidas preventivas dictadas en toda la ciudad para prevenir más contagios del Covid-19, no es cualquier cosa. Si se le busca fundamento legal, pudiera constituir, incluso, un atentado a la salud pública de los ciudadanos, y eso, es un delito. Desacatar los acuerdos estatales para evitar más contagios y muertes por la pandemia del coronavirus no justifica el supuesto ánimo de Benítez Torres por mantener la autonomía municipal de Mazatlán, al menos no en momentos en los que en las clínicas y los hospitales se lucha a brazo partido para salvar la vida de decenas, y a escala estatal, miles de ciudadanos. La decisión del alcalde parece más bien un interés por polemizar el tema de la salud pública y granjearse de manera errónea la simpatía de algunos sectores. Pero no es la primera vez que el munícipe incurre en esas actitudes de desacato. Ya lo había hecho cuando el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció el cierre de las playas en toda la entidad, previo a la Semana Santa. El morenista respondió entonces que con base en la autonomía municipal, Mazatlán mantendría las playas abiertas a los bañistas. La decisión la cambió al cabo de unas cuantas horas, después de una reunión con el gabinete estatal. ¿Habrá un cambio en esta ocasión?

Bandera blanca. Donde el tema de la pandemia también se ha polemizado de manera política es en Concordia. Al presidente municipal, el priista Felipe Garzón, le llueven críticas por cualquier acción que emprende. Ayer, después de una gira de trabajo por la zona rural, donde se repartieron despensas, le criticaron a través de las redes sociales que parece que anda en campaña por algún próximo cargo. El alcalde se permitió responder que si hay alguna campaña, es por el apoyo de los ciudadanos en momentos en el que se vive una crisis por la pandemia del coronavirus. Por cierto, hasta ayer, el municipio serrano se mantenía como el único del sur de Sinaloa libre aún de casos comprobados de Covid-19, supuestamente por los filtros de estricta inspección que se mantienen en las tres entradas principales a ese territorio.

Adelantados. Y como los panteones permanecerán cerrados del 9 al 11 de mayo, algunas personas aprovecharon ayer para acudir a los panteones para limpiar las tumbas, decorar y poner flores, ya que no podrán hacerlo el Día de la Madre, como acostumbran hacerlo todos los años. Con las personas que ayer acudieron se tomaron las medidas preventivas, pero no hubo aglomeraciones. Se espera que para hoy vayan más personas, porque a partir de mañana estarán cerrados todos los panteones del estado, que solo darán servicio de inhumaciones; así como tampoco se permitirá la venta de flores. Son medidas drásticas para tratar de levantar pronto la cuarentena, pero todo dependerá de que los casos de contagios disminuyan, y para eso se necesita mucho la cooperación de la población de quedarse en casa y no hacer fiestas ni convivios para festejar a sus madres, por difícil y duro que parezca.

Pescadores. Tras varias semanas de reclamos e incertidumbre de los pescadores del estado, finalmente ayer les dieron una muy buena noticia: el Gobierno del Estado se ha solidarizado con el sector pesquero y el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha girado instrucciones para iniciar con el apoyo de los programas presupuestados para este año, como el Empleo Temporal Estatal, que beneficiará a 25 mil familias en la entidad, para lo que se invertirán 40 millones de pesos. De acuerdo con Sergio Torres Félix, esto demuestra que el mandatario estatal es el aliado número uno de los pescadores, que ante los recortes del Gobierno federal cuentan con el apoyo para salir adelante durante los periodos de veda, y más en este año que se juntó con la pandemia del coronavirus; y al tratarse de una actividad esencial, esos recursos públicos reactivarán a los campos pesqueros de Sinaloa.