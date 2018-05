Alcalde rechaza que las obras sen de mala calidad

La defensa. El director de Obras Públicas del municipio, Joel García Regalado, rechaza que las obras del Faro sean de mala calidad, cuando a todos luces se ve que es lo contrario.

Le atribuye al vandalismo los daños que han sufrido, pues defiende y dice que vieron la obra terminada, pero desde el primer día que reabrió el acceso ya geoceldas estaban destruidas.

Al día siguiente, las luces, pero hoy dice que están haciendo pruebas de ellas y está seguro que en una semana estará lista la primera etapa de la obra, que costó 11 millones de pesos.



Otros defensores. El alcalde de Concordia, José Trinidad Osuna, tiene su porra y defensores. Apenas se inició en las redes sociales, surgió una oleada de críticas por la tardanza de dos semanas para atender el desabasto de agua que hay en la zona rural de esa localidad.

Salieron también decenas de defensores en las redes sociales justificando el proceder. Hacían énfasis, sobre todo que el domingo la comuna había iniciado el suministro de agua potable a través de pipas.

Sí, pero para entonces ya algunos gestores y empresarios habían empezado a asistir a los afectados por el estiaje ante la tardanza del Ayuntamiento.



Denuncias y escándalos. Las denuncias y acusaciones por supuestos actos anticipados de campaña se han convertido más en el tema que ha hecho sonar el nombre de los aspirantes a los cargos locales de elección popular.

Las denuncias interpuestas por Morena en contra del candidato a la alcaldía Fernando Pucheta hizo que el nombre de este sonara mucho más de lo que ha logrado con sus transmisiones diarias a través de las redes sociales. Algo así está sucediendo con Elsy López, quien aspira a la reelección como diputada del Distrito 21.

Guillermo Mier Quiroz, aspirante a la diputación, acudió ante el Consejo Distrital 21 para interponer la queja por supuestos actos anticipados de campaña. Argumenta que los ciudadanos están siendo visitados por personas del equipo de López para hacer una encuesta en la que se les cuestiona sobre las necesidades que tienen.

Primer aniversario. Las asambleas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE) se han convertido en el terror del dirigente sindical en curso. Hay que recordar que, durante el periodo de seis años de Armando Heráldez Machado, hasta golpes hubo en una de ellas.

Y el año pasado no rindió en persona su informe ni estuvo en la toma de protesta del nuevo Comité Directivo, que encabeza Gabriel Ballardo Valdez, quien prometió un cambio y convenció a la mayoría de los sindicalizados para que lo volvieran a elegir, pero al paso de un año tiene a muchos trabajadores muy molestos, como el personal de la Fiscalía General del Estado; el de la Universidad Autónoma de Occidente (estos últimos ya no pertenecen al STASE, sino a una organización que él manda), y a otros trabajadores a quienes han amenazado con dar de baja si no cubren los adeudos que tienen con la Junta Administradora de Fondos Especiales (JAFE).

Ante todas estas molestias, se espera que la asamblea sindical del miércoles 2 de mayo sea un volcán que pueda hacer erupción, por lo que ha trascendido que Gabriel Ballardo no acudirá para evitar confrontaciones. Y eso que apenas lleva un año. Imagine cómo terminará dentro de los dos que le restan a su periodo sindical.