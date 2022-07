Alcalde se baja del proceso de Morena

Cortó por lo sano el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, al poner el líder de uno de los grupos de Morena, Lucio Tarín, a discusión sobre la legalidad de su registro, así como la de sus funcionarios, para participar en las elecciones de consejeros distritales del próximo sábado. Antes de que se haga más ruido, Vargas Landeros señaló que él no va a participar, que si aparece como aspirante a consejero es porque uno de sus colaboradores cercanos lo anotó, pero sin antes consultárselo. Pero que a él lo den por descartado. Con eso desmonta cualquier “grilla” que le pudieran hacer en ese tema. Y no solo eso: le puso las penas duras a los funcionarios de su gabinete, ya que si alguno de ellos sale electo pues va a tener que dejar el cargo. De consejero a secretario o director, pues mejor van a perder la elección para consejero. Pero eso se sabrá más en firme el sábado.

POCO A POCO las denuncias de acoso laboral y sexual que interpusieron las mujeres policías contra los mandos de Seguridad Pública se van desvaneciendo. Y es que otras dos mujeres policías retiraron su denuncia en el Órgano Interno de Control, por lo que ya solo quedan dos. No se sabe el motivo por el que retiraron las denuncias, pero se da en el contexto de la revocación de la baja de la policía Dignora Valdez por parte de cabildo. O sea, luego de que esta no saliera de la corporación, todos felices y contentos.

EL DIRECTOR de Tránsito Municipal, Alfredo Gutiérrez, ni suda ni se acongoja por la apertura de una investigación en el Órgano Interno de Control por la omisión de cuidado (falta de vigilancia) en los accidentes contra ciclistas-deportistas por la carretera Los Mochis-Topolobampo. Gutiérrez sostiene que sí hay vigilancia en esa rúa y otras, pero que no pueden estar en todos lados. Que no pueden ponerle una patrulla a cada deportista o a cada ciclista. Por su postura como que no se acalambró por lo dicho por el titular del OIC, Fausto Rubén Ibarra Celis. Y más que ayer estuvo en la comitiva con el alcalde Gerardo Vargas Landeros en el acto con los mandos de la Secretaría de Marina en Topolobampo.

LA CUENTA REGRESIVA empezó para Felipe Juárez para saber si se queda o no como director general del Instituto Municipal del Deporte en Ahome. La próxima semana se sabrá la decisión que tome el alcalde Vargas Landeros. Es uno de los pendientes que tiene por resolver. De hecho, dicen que en eso, entre otras cosas, estuvo ocupado el alcalde toda la semana pasada en la que no tuvo agenda pública. Solo tuvo reuniones privadas en su despacho.

LOS LÍDERES EMPRESARIALES en la ciudad se están dando cuenta que los jóvenes no quieren trabajar u otros renuncian para seguir con los apoyos que da el gobierno federal. Y es que oferta laboral la tienen, pero muy pocos la aprovechan. Pues sí, como reciben su dinerito sin hacer nada. Entre estos y la alta incidencia de coronavirus que provoca el ausentismo de los trabajadores en las empresas, pues de veras que los empresarios se la están viendo negras para dar el servicio.