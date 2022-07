Alcalde va a sacudir el gabinete

El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, hizo que desde ayer mismo algunos funcionarios empezaran a preocuparse por adelantado. Casi por nada: que va a hacer algunos cambios, enroques y otros movimientos. Es más, algunos hasta podrían salir del gabinete. Vargas Landeros va a aprovechar la coyuntura de la definición en firme del titular del Instituto Municipal del Deporte y de Comun para meterle tijera al equipo con el que gobierna. Vargas Landeros asegura que algunos no lo han hecho mal, pero se han quedado atrás porque la sociedad es muy exigente. En dos o tres días se va a despejar la incógnita.

LA REGIDORA de Ahome Angelina Valenzuela ya la hizo: ayer se reincorporó a Morena tras haber tirado la toalla en el proceso electoral pasado por no ser la candidata de ese partido a la alcaldía. Tantas ganas tenía de ser alcaldesa que se fue como candidata de Fuerza por México, lo que resultó un fiasco. Sin embargo, la votación que tuvo le alcanzó para la regiduría, que ya teniéndola se replegó a la bancada morenista. Se acomoda según sea la ocasión. Ayer, el delgado nacional de Morena, Manuel Guerrero, y la cúpula del partido en Sinaloa la recibieron con todos los honores en el cónclave que tuvieron para celebrar el cuarto aniversario del triunfo en el país. Llegó tarde al acto, pero llegó. Otros regidores también estuvieron, como Judith Luna, de nuevo cuño morenista y cercana al alcalde Gerardo Vargas Landeros.

DE PENA AJENA es el caso del regidor Carlos Roberto Valle Saracho: ayer se presentó a un acto oficial con la camiseta con el logo del Partido Sinaloense y sosteniendo que es el coordinador de los regidores de ese partido, cuando el Comité Directivo Estatal ya nombró a Ramón Salmerón como su sustituto porque él renunció. Ahora dice que la renuncia que hizo pública en un video quedó sin efecto, ya que no lo hizo por escrito y lo dirigió a una instancia equivocada. O sea, a Héctor Melesio Cuen Ojeda. Para los que no conocían cuánto vale su palabra. Él, el que llama ignorante, inexperto y otras lindeces a quien se le atreviese, dice que se equivocó. Y para acabarla de amolar que desconoce a Salmerón y si es necesario se va a ir a los tribunales. Algunos ya no hallan si ponerse a llorar o a reír por lo que se tiene en Cabildo.

TODO INDICA que el resquicio legal ya se asomó para resolver el tema de la policía Dignora Valdez. Los que la acusaron de decirles groserías firmaron una carta en la que ya no quieren nada en el caso, que no recurrirán a ningún recurso. Al margen de lo que le mande la Comisión de Honor y Justicia, instancia que resolvió la baja de Dignora, ese escrito podría ser el camino de la síndica procuradora Cecilia Hernández para darle “jaque mate” al asunto. Por lo pronto, Dignora ya está trabajando.

UN ENREDO parece que se le va a hacer al alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, porque empezaron a despedir trabajadores de la Japaf por no pertenecer al partido Morena. De viva voz lo están diciendo los que ya fueron notificados, pero no firmaron su baja. Una más a cuenta de Leyva.