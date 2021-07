Alcaldes de Mazatlán y Culiacán acalambran a quienes no se vacunen

Se armó la polémica. Los alcaldes de Mazatlán y Culiacán le pusieron cascabel al gato. Anunciaron que se exigirá el certificado de vacunación contra el Covid-19 a todas aquellas personas que ingresen a espacios públicos. Luis Guillermo Benítez, de Mazatlán, dijo que la medida entrará en vigor el 2 de agosto. Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, que a partir de este 31 de julio. Ya están aquí a la vuelta de la esquina. Una medida similar se anunció en Francia. En Estados Unidos se analiza lo que llaman “el pase verde”. Y estamos de acuerdo en que se tomen medidas para contener la ola de contagios que han saturado la capacidad de los hospitales en Sinaloa, particularmente en Mazatlán y Culiacán. Siempre y cuando se den con respeto al marco jurídico y a los derechos de todos los ciudadanos. Hay varios puntos que no están claros en estos anuncios dados a conocer por alcaldes morenistas. Uno de ellos es que en Sinaloa muchos aún no cuentan con la segunda vacuna. Ahí están los jóvenes que apenas a partir de ayer comenzaron a ser vacunados con la primera dosis. ¿Qué harán con los que no tienen el esquema completo de vacunación? Es probable que Benítez y Estrada Ferreiro estén desesperados y busquen con estos anuncios concientizar a quienes se niegan vacunarse. Pero quienes saben, están conscientes de que aún estando vacunados con las dos tomas se pueden contagiar, y lo que es más, pueden transmitir el virus. Como medida para sembrar también temor, pues tal vez les resulte. Pero entonces, por qué no anunciar que los turistas que lleguen a Mazatlán deben portar el certificado de vacunación. Que se incluya al registrarse en los hoteles. Pero bueno. En Mazatlán, en Culiacán, en Sinaloa y en todo el país hay un relajo. Ni siquiera piden el certificado de vacunación para abordar aviones. Como tema ahí está. Pero habrá que ver si en realidad se pone en operación.

Quirino supervisa vacunación. El gobernador Quirino Ordaz Coppel se presentó ayer en las instalaciones del centro de convenciones para supervisar el arranque de vacunación de la población joven de 18 años en adelante. Ahí pudo constatar la buena respuesta de los jóvenes que acudieron en gran cantidad a los centros de vacunación que arrancaron ayer el programa de inmunización. Ahí, en el centro de convenciones, la afluencia fue importante. Pero también lo fue en el Polideportivo de la UAS, donde la fila para ser vacunados superaba los 500 metros. La vacunación para jóvenes de 18 años en adelante se mantendrá hasta el viernes y se han programado de acuerdo con la letra de sus apellidos. El gobernador adelantó que el avance en la vacunación será fundamental para Sinaloa.

Vacunas y cuidados. Quirino Ordaz Coppel confía que a mayor número de personas vacunadas será menor el número de contagios. Y si a eso se le suman los cuidados que deben de tener las personas con el lavado de manos, la sana distancia y el uso de gel antibacterial, podrían estar en condiciones de contener la ola de contagios. Se le insistió ayer para que hablara sobre el posible retorno a las escuelas y reiteró que primero habrá que vacunar a por lo menos el 70 por ciento de la población. Después podría tocarse el tema.

Y en medio del temor… El agandalle. Mientras los ciudadanos están inmersos en el temor de evitar contagiarse de Covid-19, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, acelera su “disposición” de despojar al pueblo de 141 millones. Dinero y propiedades del municipio. Negociazo de tres bandas. Impunidad que huele a corrupción.

