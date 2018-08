Alcaldes electos de Mazatlán y Culiacán exhiben sus limitaciones

Cuidar las formas. Los alcaldes electos de Mazatlán y Culiacán ya mostraron lo que son. Pero aún hay quienes tienen la esperanza de que ya sentados en la silla presidencial, la cordura, el sentido común y el que se rodeen de buenos asesores permita que estos municipios caminen hacia su consolidación. Porque hasta hoy pareciera que Jesús Estrada Ferreiro, alcalde electo de Culiacán, y Luis Guillermo Benítez Torres, de Mazatlán, vienen para, con la bandera de la democracia, entorpecer y destruir lo que se tiene y que tanto ha costado. Estrada Ferreiro parece que entró en razón al dar marcha atrás a su propuesta de no “cortar el agua” a quienes no paguen.

Ya dijo que no dijo lo que dijo. Recientemente advirtió que pedirá enviar al buró de crédito a los morosos del predial y a quienes no paguen el servicio de agua potable. Pero si en Culiacán las declaraciones del alcalde electo están causando una ola de inconformidad, en Mazatlán no se queda atrás. La más reciente de Benítez Torres fue pedir que la obra de pavimentación y reposición de tuberías de drenaje en la avenida Del Mar no arrancara. Ya antes había declarado que quitaría la ciclovía para ser llevada a los alrededores de lo que será el Parque Central. Y hasta se le atribuyeron declaraciones de que podría ampararse contra el proyecto de construcción de un nuevo y gigantesco Acuario. Alguien en su sano juicio debería de orientar al alcalde electo respecto a que no está en funciones. Que su administración aún no inicia.

Que primero se asesore y luego hable. Que si en materia de construcción trae de asesor a David Torrentera, que le haga caso. Que si en materia jurídica trae al abogado David Álvarez, del despacho Álvarez y Asociados, también atienda sus consejos. Son gente que seguramente saben de esos temas. Pero pareciera que tanto Benítez Torres como Estrada Ferreiro siguen en campaña. Que les digan que eso ya terminó. Y como declarara el líder del PRD en Sinaloa, Audómar Ahumada Quintero: “No es lo mismo ser borracho que cantinero”.

Arranca la obra. La pavimentación de la avenida Del Mar no es una obra cualquiera. De no cumplirse los tiempos establecidos para su culminación, podrían provocar la salida del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en Sinaloa, Osbaldo López. Al arrancar, se anunció que la obra terminará en cuatro meses. Es decir, a más tardar en diciembre. Y si alguien tiene el pulso de lo que representa en materia turística, esos meses es el mismísimo gobernador Quirino Ordaz Coppel. De ahí la importancia de respetar los tiempos para la culminación de esa obra. Y los antecedentes de la constructora que ganó la licitación de la pavimentación de la avenida Del Mar no abonan a la certidumbre de que respeten la fecha de terminación de la misma.

Y es que esa empresa, de nombre Renco, tuvo en sus manos otra obra importante aquí en Mazatlán, la construcción de la avenida paralela al malecón. Y ahí las fechas que dijeron para concluir la obra no se respetaron. La avenida Del Mar es la arteria principal de Mazatlán. Y en diciembre se celebra al ya tradicional e internacionalmente conocido Maratón de Mazatlán. No vemos cómo podría realizarse ese evento deportivo con una avenida Del Mar inconclusa. Confiar en una empresa que ya probó que no respeta los plazos de entrega de obras, es un voladito que se está jugando el titular de Obras Públicas en Sinaloa.