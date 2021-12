Alcaldes y legisladores, todos en campaña en un gobierno que apenas arrancó

audima

Todos en campaña. Ya se había adelantado. Apenas rindió protesta como gobernador Rubén Rocha Moya, muchos soltaron amarras. Unos discretamente, otros sin importarles nada. Lo que está sucediendo en Sinaloa con una administración estatal de apenas un mes y medio, no se puede explicar de otra manera, si no es que ya todos los que se sienten con posibilidades en ser candidatos para el 2024, ya están encampañados. Los más visibles, los alcaldes Luis Guillermo Benítez, de Mazatlán, y Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán. A Melesio Cuen, líder del PAS, hoy secretario de Salud, el propio gobernador Rubén Rocha Moya lo puso en su lugar. “Con un subalterno no negocio”, declaró en Mazatlán. Sin embargo y a pesar del demoledor golpe político, Cuen es un hombre que sabe esperar. Y seguro también estará en la puja final por alguna de las senadurías. Otros más callados, pero no menos activos son el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, quien al concluir el sexenio malovista se quedó en la recta por convertirse en candidato a gobernador. Luego la buscó por Morena y quedó en alcaldía. Pero Vargas Landeros tiene bien trazado su camino. Y hay otros que agazapados no se mueven tanto porque están cubiertos en el manto del gobernador Rubén Rocha Moya y esperarán su momento para que el gran elector del estado voltee a verlos. Hay enanos que pueden crecer. Y gigantes que se pueden empequeñecer. Si el gobernador deja correr las cosas, corre el riesgo de que su sexenio se le complique en forma apresurada.

Hay amor. El secretario de Economía en Sinaloa, Javier Gaxiola, y el alcalde Luis Guillermo Benítez encabezaron un evento en las instalaciones de lo que será el Mazatlán Logistic Center. Estuvieron en la colocación de la primera piedra de lo que será el Centro de Distribución Paquetexpress. Las instalaciones son propiedad del Grupo Arhe. ¿Le suena? Es la que el Gobierno del “Químico” Benítez cedió a pagarle la friolera de 141 millones de pesos. Tanto en efectivo como en especie con propiedades municipales. Y todo por un permiso de construcción para una gasolinera que salió en el pasado trienio de Alejandro Higuera. Y cobraron hasta los refrescos que estimaron que venderían en todos esos años de una supuesta maquinita que instalarían desde hace 15 años. La cabeza del grupo Arhe, Juan José Arellano, estuvo en el evento. Se percibe que el compromiso con este grupo empresarial no es solamente del alcalde, también del gobernador Rubén Rocha Moya, que mandó a su representante a este evento.

La doble cara del “Químico”. Por un lado, el presidente municipal Luis Guillermo Benítez anunció la exigencia de medidas sanitarias en Mazatlán para contrarrestar la amenaza de la variante Ómicron, pero por el otro anunció un fiestón de sabor en grande para este 31 de diciembre en Olas Altas con el pretexto de despedir el año y recibir el 2022. Tiene razón “El Químico” cuando menciona que muchos negocios se han relajado en los cuidados para evitar contagios. Que ni siquiera tienen ya los tapetes sanitizantes. Que en los ingresos de cada negocio ya no se controla la temperatura y tampoco se pone gel antibacterial. Hasta es totalmente cierto. Y por eso anunció que se vigilará a todos para que observen las medidas de salud. Pero el señor acaba de publicar en redes sociales que para este 31 de diciembre en Olas Altas habrá fiesta. Ya contrató al Grupo El Mexicano para amenizar el ágape. Claro que tendrá costo. El fiestón comenzará a las 09:00 de la noche, supuestamente hasta las 02:00 de la mañana.