Egresos, semana crucial

Así como cualquier individuo es cuidadoso de su situación económica y, en general, realiza sus gastos con base en sus ingresos, el Estado hace el mismo ejercicio en cada uno de sus tres órdenes de gobierno, tres poderes públicos y cada uno de sus órganos constitucionalmente autónomos.

En ese sentido, para que el gobierno alcance un óptimo funcionamiento es debido que cuente con un presupuesto que mantenga el equilibrio entre sus ingresos y sus egresos, siendo la excepción y no la regla el déficit en sus cuentas.

Para el ejercicio fiscal 2022, el Poder Ejecutivo Federal ha planteado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que contempla el gasto de 7 billones 88 mil 250 millones 300 mil pesos, cantidad sin precedentes por la magnitud del gasto, sin embargo, más de 870 mil millones de pesos de ese gasto provendrán de deuda, lo cual no es una buena noticia.

Desde el 8 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados se encuentra analizando el proyecto de paquete económico, habiendo sido aprobada ya la Ley de Ingresos de la Federación y en breve sucederá así con el Proyecto de Egresos.

Con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución, las y los diputados federales tenemos hasta el 15 de noviembre para aprobar los egresos de la Federación, por lo cual, la semana que esta por iniciar será crucial para lograr ese cometido.

Desde el PRI hemos pugnado por la reconducción de recursos a partidas que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, defensa de víctimas y atención de grupos vulnerables, al tiempo de solicitar que fondos de atención a la seguridad pública sean restituidos en beneficio de Estados y Municipios.

Y ello lo hemos hecho a través de las comisiones ordinarias que han emitido opiniones y propuestas al respecto.

Todas ellas serán analizadas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual no enfrenta un reto menor y será, en breve, cuando deba de presentar el dictamen que contenga el proyecto de Presupuesto de Egresos, a fin de que sea discutido en el Pleno y, en su caso, aprobado.

Pugnamos porque nuestras propuestas sean atendidas y no continúe el deterioro institucional que hemos sufrido desde 2019.

*Presidente Nacional del PRI.