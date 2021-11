El Municipalismo vibra en San Lázaro

El Municipio es la única institución pública que desde la conquista ha sido partícipe de todas las etapas que han dado forma a la Nación mexicana.

Además de ser pasado valioso, el municipio es espacio de vitalidad presente y de innovación con miras a un mejor futuro.

Se trata de la instancia política más cercana a la gente y la primera autoridad a la que la sociedad acude para resolver los problemas y atender las necesidades más apremiantes de sus comunidades. En tal virtud, el gobierno municipal es el punto de encuentro al que acuden todas las voces y a partir de ahí, el sitio desde el cual se impulsan y construyen los acuerdos que permiten a nuestro país avanzar.

Es bien sabido que si se cuenta con municipios fuertes, habrá entidades federativas sólidas y, por ende, un Estado mexicano más robusto y eficaz.

Sin embargo, las recientes tendencias apuntan al centralismo en el ejercicio público, lo cual ha puesto en peligro las atribuciones que con base en luchas históricas ha conquistado el Municipio en beneficio de la población.

Por tal motivo, más de dos centenares de Ayuntamientos surgidos de la alianza “Va por México”, conformada por el PRI, PAN y PRD, se dieron cita a la Casa del Pueblo Mexicano, a la sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para hacer escuchar su voz y pedir a la mayoría gubernamental que privilegiara la atención a la gente antes que la construcción de obras faraónicas y derroche de recursos públicos.

Sin embargo, esa mayoría no escuchó y ha decidido seguir dando la espalda al pueblo de México, desatendiendo los requerimientos básicos y urgentes planteados valientemente por presidentas y presidentes municipales de todo el país.

Ante esta lamentable y peligrosa decisión, la alianza “Va por México” es federalista y busca garantizar la atención oportuna y eficaz en temas fundamentales para la sociedad como lo es la salud, economía, seguridad y apoyo al campo, al tiempo de generar estímulos en apoyo de las mujeres, jóvenes y todos los grupos vulnerables.

La federación no es dueña ni genera los recursos públicos de los que hoy se ha adueñado.

El Presupuesto de Egresos de la Federación no puede ni debe ser un traje a modo para una persona ni un grupo, sino un instrumento aglutinador que responda a las necesidades del pueblo y le brinde herramientas y apoyos para salir adelante.

El PRI apoya e impulsa el municipalismo, ése que se escuchó con fuerza y vigor en el Palacio Legislativo de San Lázaro el pasado 10 de noviembre.