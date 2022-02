A 93 años estamos en pie de lucha

audima

El juicio de la historia pone a cada uno en el lugar que le corresponde. Por más que haya quienes quieren adelantarse y pretenden dictar la forma en que buscan ser recordados, lo cierto es que se trata de un ejercicio colectivo inmaterial surgido de la reflexión a la distancia. Y es que si algo requiere la historia es tiempo.

Ideado por la voluntad de miles de mexicanos, hace 93 años fue concretado el principal constructor de estabilidad, democracia y desarrollo en la historia de México.

La evolución PNR-PRM-PRI ha significado el mayor tiempo de paz que haya conocido la nación independiente mexicana.

Los Gobiernos del PRI no se equivocaron al construir un régimen democrático de libertades, basado en un sistema de instituciones públicas que prevalecieran más allá de la voluntad de una persona y formaran parte de la vida diaria y cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos para incidir en ellas y ser factor de cambio y evolución.

Actor protagónico de las grandes conquistas sociales, económicas, culturales, políticas y agrarias que cimentaron el México del siglo XXI y lo posicionaron como uno de los actores protagónicos del escenario internacional, el PRI ha sido una fuerza política responsable, dialogante, visionaria y en constante actualización.

Comandado por mujeres y hombres de diferente estrato y diversa formación, todas y todos han compartido los principios, los ideales y las convicciones de servicio y justicia social.

A base de trabajo, de esmero y de actualización, el PRI ha demostrado con creces ser el partido democrático de México, pues no solo es una bandera que enarbola al exterior, sino sobre todo en su vida interna, llevando a cabo procesos de elección ejemplares y masivos y gozando de espacios de libertad absoluta.

El PRI ha sido el gran frente que ha aglutinado causas sociales de la más diversa índole, siendo un partido que gobierna para todas y para todos, que impulsa la convivencia social y la consolidación de un programa nacional con presente y con futuro.

Orgullosos de nuestras raíces, las y los priistas estamos en pie de lucha por recuperar el México que nos han arrebatado a base engaños y calumnias; estamos en pie de lucha porque México no está bien y la pobreza crece a pasos agigantados; estamos en pie de lucha porque nuestra Juventud no tiene las oportunidades que necesita para desarrollar su máximo potencial; estamos en pie de lucha porque el crimen avanza ante los ojos extraviados de quien hoy gobierna; estamos en pie de lucha porque el desempleo toca a la puerta de millones de hogares comandados por mujeres; estamos en pie de lucha porque quien hoy gobierna le ha mentido a México.

Las y los priistas vamos a reconciliar al México que hoy han dividido, debilitado y envenenado, porque juntos lo podemos todo, pero desunidos nada.

Hoy le decimos a México que en el PRI no vamos a permitir los retrocesos sociales, económicos y políticos que pretende el grupo en el poder; que en el PRI vamos a estar a la altura de las circunstancias y de las necesidades de nuestras hijas e hijos. No hay tiempo que perder. ¡Vamos juntos!