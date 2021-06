Alejandro Moreno apoya a Mario Zamora en la impugnación, contrario a PRI estatal

Legitimarse. Más con poses de posicionamiento para legitimar su triunfo en las elecciones del pasado 6 de junio, los productores de Ahome vieron la intervención del gobernador electo de Morena Rubén Rocha Moya ante el titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, para lograr una buena comercialización de la producción de granos. Y es que no se vio su mano para apoyar a los productores como senador, pero ahora como gobernador electo sí lo hace o cuando menos lo publicita. Algunos consideran que con eso Rocha Moya tiene la intención de ir ganando espacios en la opinión pública para contrarrestar los señalamientos que existen sobre las condiciones en que se llevaron a cabo las elecciones en las que salió muy por delante del hoy excandidato priista-panista-perredista Mario Zamora Gastélum. Al margen del fondo de la gestión de Rocha Moya ante Ovalle, los productores lo que quieren es que se les atienda y se les apoye como debe de ser para hacer rentable la actividad agrícola.

A reposar. Dicen que el excandidato priista a la gubernatura Mario Zamora Gastélum se concentró en Los Mochis para estar con su familia tras haberse reincorporado como senador una vez que pasaron las elecciones en la que no le fue como esperaba. También después de haber impugnado el resultado de los comicios por el contexto en que se desarrolló, lo que levantó opiniones a favor y otros en contra. Se habla que Zamora consultó a los líderes nacionales del PRI, PAN y PRD sobre las elecciones y se llegó a la conclusión de impugnar, lo que se hizo formalmente. De hecho, el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, hizo público su respaldo a Zamora Gastélum tras la impugnación, lo que contrasta con la posición de la dirigencia estatal del tricolor que llegó hasta reconocer el triunfo del morenista-pasista Rocha Moya.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Rocha, legítimo gobernador

Purga. Algunos líderes priistas en Ahome están esperando que la dirigencia nacional, estatal o municipal convoque a reunión para evaluar el resultado de la elección del pasado 6 de junio. Todo hace indicar que a la dirigencia nacional no le va a ir nada bien porque impuso a los candidatos a los puestos de elección popular sin tomar en cuenta el sentir de ellos. Además, algunos traen en la agenda que de una vez por todas se actúe con mano firme en contra de los priistas que se fueron para otro lado. En una palabra, que se les expulse. Ya no quieren ver que traicionaron al partido y en una posterior elección hasta los hacen candidatos.

Los cargos. Como ya se acabó la elección para gobernador, diputados y alcalde, los actores políticos en las sindicaturas de Ahome están ocupados en dos cosas pese a estar asombrados por la forma en que se desarrollaron los comicios. Algunos ya le pusieron el ojo a los cargos públicos estatales y municipales que hay en las sindicaturas. No solo eso sino algunos ya se alistan para buscar ser los nuevos síndicos. Es decir, valoran participar en el plebiscito. Lo primero que buscan es el visto bueno de ya saben quien. No salen de una cuando ya se quieren meter en otra.

Leer más: Impugnación, irrelevante: parte de la “operación cicatriz” priista

Plural. Dicen que el alcalde electo de El Fuerte Gildardo Leyva no ha soltado prenda sobre quiénes van a conformar su gabinete. Ni siquiera le ha asegurado nada a quienes lo acompañaron de cerca en la campaña. No tiene prisa. De hecho, ya regresó al Congreso del Estado, como otros más. Sin embargo, algunos observan que Leyva tiene que tejer alianzas con los diferentes actores políticos para tener gobernabilidad y dar resultados. Eso tiene que pasar por la conformación del gabinete. Es más, unos se atreven a señalar que para que el PRI de Nubia Ramos y Maribel Vega no alce cabeza, tiene que hacer alianza con los priistas relegados por estas en el proceso electoral.

Síguenos en