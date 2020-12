Aleksandr Solzhenitsyn no viajará a Suecia a recibir su Nobel

HISTORIA EN EL DEBATE

1 de diciembre de 1970

IMSS amenaza con decomisar camarón. El IMSS concedió un plazo que vence el 2 de enero próximo a las cooperativas pesqueras de la región para que paguen el adeudo, o de lo contrario turnarán el caso a Hacienda para decomisar la producción de camarón que cubra el saldo rojo. La deuda es por cuotas de los pescadores, que no han sido pagadas en los últimos años, debido a que la producción camaronera ha sido muy baja. Así han explicado los dirigentes pesqueros del sur de Sonora y norte de Sinaloa, el origen del fuerte compromiso contraído por el gremio.

Todo listo para el cambio de poderes. Todo está preparado para que mañana el pueblo festeje la toma de posesión de su 22o. mandato emanado del movimiento revolucionario de 1910. El Auditorio Nacional luce sus mejores galas para recibir a más de 5 mil personas de todos los rincones del mundo que serán testigos de la protesta del licenciado Luis Echeverría Álvarez, como presidente de la República. Más tarde, será encendida la iluminación navideña en toda la capital para festejar la toma de posesión.

Solzhenitsyn no viajará a Suecia. Moscú. El novelista Aleksandr Solzhenitsyn, quien fue distinguido con el Premio Nobel de Literatura, comunicó a la embajada sueca que no viajará a Estocolmo para recibir la recompensa porque teme no poder volver a su patria. El escritor, quien ha sido blanco del gobierno mediante una conducta hostil y despido de sus empleos a la gente que lee sus libros, afirma que proyectó asistir a la ceremonia, aún teniendo conciencia del humillante procedimiento requerido por su país para todo viaje al exterior.

"Mi viaje sería utilizado para separarme de mi tierra natal con el sencillo procedimiento de impedir mi regreso", comentó. Hizo una inusitada referencia a todos los escritores, no identificados, que perecieron en la campaña represiva de Stalin, afirmando que con ellos “comparto mi premio en mi corazón”.

Piñata para Claudia Bañuelos. La linda heredera del ingeniero Gilberto Bañuelos y su esposa, Carmen Amelia Wong de Bañuelos, cumplió otro añito más de existencia y por este motivo, le ofrecieron un alegre festejo infantil. Los amiguitos de Claudia le llevaron regalos, en su mayoría juguetes, que ella mucho agradeció, al igual que las felicitaciones por su cumpleaños y los buenos deseos por su felicidad. La señora de Bañuelos fue magnífica anfitriona, preparando una rica merienda, acompañada de gelatina y pastel.

1 de diciembre de 1995

Lidereza de usuarios amenaza con renunciar. Sumamente desilusionada quedó María Josefa Castro Gil de la nula respuesta de la ciudadanía al llamado al plantón que realizaron frente a las oficias de la CFE, para protestar por la negativa de esa empresa a aplicar la tarifa 1-E retroactiva a mayo de este año y, por tanto, a bonificar lo que, dijo, cobró de más a la ciudadanía. Ante la apatía social, la dirigente del Comité de Usuarios, prevé dejar esa representación y “dedicarme a pedirle a Dios para que cambie la actitud de desidia de la sociedad, que ya no sea tan agachada”.

Confiscatoria miscelánea fiscal. México, D.F. Se aprobó la Ley de Egresos del gobierno Federal para 1996 y también la miscelánea fiscal, la cual fue rechazada de inmediato por la fracción parlamentaria panista, que la considera atentatoria contra la vida digna de los mexicanos, así como injusta y confiscatoria. Los puntos del rechazo panista se deben a que no hay intención del ejecutivo federal de disminuir el iva, no se desagravan los salarios de menores ingresos y se insiste en recargos moratorios excesivos.

Programa mundial contra el sida. ONU. Se marcó el Día Mundial de Lucha contra el Sida con el anuncio de un nuevo programa que coordinará los esfuerzos de seis agencias internacionales y con un compromiso para acabar contra la discriminación que sufren muchas víctimas del mal. El programa comenzó a operar y sustituirá al programa global que tiene la OMS, lo que fortalecerá y ampliará las capacidades nacionales para responder a la pandemia, cuyo peligro no es comprendido en muchas partes del mundo.