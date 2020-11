Alemania apoya la planta de fertilizantes en Topolobampo

En concreto. Como nadie le cree, lo que se ha ganado a pulso, los líderes de los colectivos sociales, de los partidos políticos y regidores exigen una acción más concreta del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, para estar bien seguros de que no va a vender el terreno con el que el ingenio Los Mochis pagó la deuda del impuesto predial urbano. La retractación de Chapman de su intención de vender el lote no le basta a los ahomenses porque conocen su conducta voluble y es muy dado a decir una cosa un día y hacer otra al otro. Por eso, algunos dicen que el compromiso de no vender que lo firme, pero lo más viable es que los regidores acuerden en sesión de Cabildo declarar el espacio como Patrimonio Histórico Cultural de la ciudad. De hecho, la iniciativa ya la está cocinando el coordinador de los regidores priistas, Raúl Cota Murillo. Pero hasta que no se concrete, los ahomenses no van a quedar en paz porque ya saben cómo es el alcalde Chapman.



Golpeteo. Los operadores en Ahome del senador Rubén Rocha Moya respiraron profundo cuando el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, le dio el respaldo al exrector de la UAS ante los ataques que le han lanzado sus adversarios que lo quieren desbarrancar en la carrera por la candidatura morenista a la gubernatura de Sinaloa. En un video que subieron a las redes sociales, Monreal casi santifica a Rocha Moya. Esto se da después de que un periodista lo quiso hacer quedar mal ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Es más, el coordinador de los senadores de Morena ilusionó más a los seguidores ahomenses de Rocha Moya al sostener que “tiene en el futuro un destino halagüeño en Sinaloa”. Esta expresión la interpretan a su conveniencia.



Los efectos. Luego de que el líder sindical Domingo “Mingo” Vázquez grabara un video para cuestionar la apatía e ineficacia de la administración del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, por resolver el problema del socavón en la calle Niños Héroes y callejón Sinaloa, la Japama inició ayer su rehabilitación con recursos propios. La presión ciudadana tuvo efecto en el contexto de que la horadación en ese punto se agravó por la reciente lluvia que cayó en la ciudad, con lo que el peligro aumentó para todo mundo. Se habla que esto último fue lo que más pesó para que se tomara la decisión de solucionar el problema que tiene hace 8 meses. Sin embargo, queda la impresión que se decidió realizar esos trabajos por la presión hecha por “Mingo” Vázquez, a quien le quieren quitar esa bandera en su carrera por la alcaldía ahomense.



Manejo. Los seguidores del director del Isife, Álvaro Ruelas Echave, le están dando vuelo a un video en el que el gobernador Quirino Ordaz Coppel destaca los logros en la construcción, rehabilitación y mejoramiento de mil 500 escuelas en la entidad. Es un video corto pero “picoso”. Esto es en el marco del Cuarto Informe de Gobierno de Ordaz Coppel. Sin embargo, algunos aseguran que esa acción también tiene la intención de darle una buena imagen a Ruelas Echave, quien aspira a la alcaldía de Ahome. Todo junto con pegado, pues.



Lo principal. El director general de Gas y Petroquímica de Occidente, Arturo Moya, tomó ayer más aliento en el proyecto de la planta de fertilizantes en Topo. Y es que tuvo la visita de Ronald Münch, jefe de la sección Económica y Asuntos Globales de la embajada de Alemania en México, quien refrendó el compromiso de otorgar el respaldo financiero para el proyecto. Münch recorrió las instalaciones de GPO y sostuvo reuniones con indígenas, pescadores y líderes empresariales. Dicen que estas tuvieron un buen sabor de boca. Así sigue garantizado el dinero.