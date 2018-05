Alerta ante ola de calor

Una intensa ola de calor se ha sentido en la geografía sinaloense durante los últimos días, situación que no cambiará mucho próximamente, pues las temperaturas han llegado en algunas zonas a los 41 grados centígrados en pleno mes de mayo. Pero no solamente es buscar la manera de soportar el sofocante calor, sino que la población debe estar alerta ante las innumerables enfermedades que esto puede traer consigo, entre estas el golpe de calor.El sector de la salud trabaja para brindar toda la ayuda posible a la población y así evitar padecimientos propios de la temporada de calor, pero es recomendable que la misma gente tome las medidas pertinentes, principalmente si se trata de niños y adultos mayores, pues son los más vulnerables a las altas temperaturas. Además, los rayos del sol también son un factor que puede provocar diversas enfermedades, como el cáncer de piel, por lo que es recomendable no exponerse a estos.