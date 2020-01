Alerta contra reformas

Recién reelegido como presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox estrena su mandato que durará tres años más, alertando sobre los cambios que se vienen al código penal federal y que podrían extenderse hasta la Constitución y que pretenden eliminar la ley de amparo, así como la presunción de inocencia, que constituiría un retroceso y el riesgo de un gobierno autoritario.

Adelanta que la Fedasin dará la pelea para que no se concreten, que recurrirá con todo a los tribunales, porque también se pretende aplicar la ley en forma retroactiva y ya hay mucha incertidumbre con la extinción de dominio, con la que se equipara a los evasores fiscales con la delincuencia organizada y se les condena a prisión preventiva sin darles oportunidad de defenderse.

Reconoce que personalmente ha admitido que son necesarios cambios a fondo y que urge una limpia en el Poder Judicial, de la federación y de los estados, que está plagado de corrupción, pero que sería un riesgo grande eliminar el amparo en proyectos federales en beneficio de la nación, porque dejaría desprotegidos a los ciudadanos. El gobierno podría usar las nuevas leyes contra sus adversarios políticos.,

Aunque hay juristas que consideran que en ocasiones se abusa de los amparos, pero dicen que es preferible a implantar el autoritarismo.

El dirigente de los abogados también critica la actuación de la Guardia Nacional, la cual no se debería usar para frenar a los migrantes y que hasta el momento no se nota su presencia en el combate a la delincuencia que flagela a la población.



Popurrí. Juntos pero no revueltos: ayer coincidieron en conocido restaurante el exalcalde Zenén Xóchihua, el exdiputado local Ernesto García, el exdiputado federal y empresario Rubén Félix y el dirigente de la Fedasin, José Luis Polo Palafox. Se saludaron, intercambiaron opiniones y luego cada quien se dedicó a sus propios asuntos.

Por las declaraciones de Zenén, que aprueba la ciudadanización del PAN, se nota que las cúpulas locales panistas poco a poco se van haciendo a la idea de que la dirigencia estatal al mando de Juan Carlos Estrada, y la nacional de Marko Cortés, lancen candidatos externos en la figura de personalidades empresariales o con imagen pública porque al blanquiazul se le acabaron los cuadros capaces de ganar elecciones.

Por su parte, Rubén Félix defiende a capa y espada la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Asegura que sería el detonador del desarrollo regional y lo compara con la construcción de la presa Huites en Choix en su tiempo, o la siembra y empaque de arándanos en El Fuerte, que genera cientos de empleos. Tiempos traen tiempos.



MORENOS. Con el retiro de Yeidckol Polevnski de la presidencia de Morena y la entrada en forma interina del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, se pretende imponer orden en la elección interna del partido que llevó al Palacio Nacional al presidente Andrés Manuel López Obrador, dado que desde hace varios meses han abundado los golpes bajos y las descalificaciones. Intentan evitar que se vaya al despeñadero.