Alerta en CNA por súbita negociación con UE, piden esencia y no velocidad y pausa a otros acuerdos

* Busca CNBV que casas de bolsa pequeñas operen con BIVA vía terceros y en AMIB reclamos; Femeleche foro nacional en abril; GEO muy enredada; Lilly 110 años hoy.



AYER EN LA madrugada un Twitter de Cecilia Malström, comisionada de Comercio de la UE, en donde anunciaba el reestablecimiento de negociaciones con México en Bruselas para esta semana, puso en alerta a la IP del país.



En concreto productores del campo se alarmaron y trataron de encontrar retroalimentación con Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).



El dirigente y su equipo desconocían hasta el martes por la mañana que Economía de Ildefonso Guajardo reactivaría negociaciones con la UE, máxime que la 10ª ronda del TLCUEM está prevista para inicios de abril.



Tras lo sucedido con el CPTPP en donde se privilegió lo político frente a los intereses de algunos rubros como textil-vestido, zapatos y lácteos, en el CNA ya no se quieren sorpresas, máxime en una negociación como la que se tiene con el viejo continente en donde muchos de los temas pendientes tienen que ver con el ámbito agroalimentario.



Desde hace unos días De la Vega Valladolid planteó a Economía que en las negociaciones de los acuerdos comerciales que hay en la mesa “no se quiere velocidad”, sino más bien “privilegiar la esencia”.



Es más, se ha pedido al gobierno de Enrique Peña Nieto que el país se concentre en el TLCAN, que es toral, y por supuesto en la modernización del TLCUEM, ya que existe el riesgo de que al seguir en otros frentes se pueda generar “la tormenta perfecta”.



Para el rubro agropecuario, en caso de que el TLCAN naufrague, hay la posibilidad de que con el CPTPP y el TLCUEM negociados se tuvieran que reducir aranceles a granos (maíz, trigo, soya) provenientes de EU para cuidar al consumidor con el costo que esto traería para los productores.



De plano el CNA ha solicitado que la firma de la Alianza Pacífico que está en el tintero quizá para abril, se detenga y más aún las negociaciones de los acuerdos con Brasil y Argentina tan delicadas para el campo mexicano.



Se entiende el objetivo de diversificación como política pública, pero también hay riesgos al trabajar de forma simultánea en distintos frentes.



Simplemente el CPTPP abrió el mercado lácteo a Nueva Zelanda, ya sin la presencia de EU que para la industria mexicana era la cereza del pastel.



Ahora mismo con el anuncio del gobierno de ampliar nuestro comercio, la UE se ha endurecido, por lo que CNA exige al gobierno que nada de lo que se pacte ahí sea sin el consenso del sector privado.



Economía ya se ha comprometido con esa exigencia, pero el súbito restablecimiento de las conversaciones con la UE esta semana ha generado desconfianza.



La UE ya logró duplicar el acceso de su leche en polvo a 25 mil toneladas. La mitad de esa cifra se sujetó a un arancel del 40%.



Igual ha sido inflexible en las indicaciones geográficas para quesos –el caso más ilustrativo es el manchego-, y hay en la mesa peticiones similares para vinos y cervezas.



A su vez la solicitud de acceso de México para carne de res y equino sigue sin respuesta, lo mismo para el caso del plátano, expediente en el que hay una deuda histórica de la UE con el país.



Así que alerta en el campo, máxime que Malström fue categórica en cuanto a que se buscará una conclusión “política” para dicho acuerdo “tan pronto como sea posible”.



* * *

LE CONFIRMO QUE la conexión de las casas de bolsa con BIVA de Santiago Urquiza sí será hasta agosto, dada le petición de varias intermediarias a la CNBV que preside Bernardo González Rosas. Ahora mismo esa dependencia realiza una evaluación del aumento de los costos operativos que traerá la utilización de una doble pantalla, amén de la que se tiene con la BMV de José-Oriol Bosch. Habrá que agregar también todo un área de cumplimento, lo que abultará la nómina. El tema es muy doloroso para las pequeñas casas de bolsa, de ahí que se evalúe la posibilidad de que operen vía terceros, esto es mediante las grandes firmas. Al interior de AMIB que preside José Méndez Fabre el asunto ya ha causado recriminaciones. Lo que es un hecho es que BIVA no arrancará este mes.



* * *

EL 24 DE abril se realizará el Foro Nacional de Lechería organizado por FEMELECHE que comanda Vicente Gómez Cobo. Será en el Campo Marte y amén de representantes de Sagarpa de José Calzada y Economía de Ildefonso Guajardo, estarán unos mil 200 productores de organizaciones de 26 estados. También habrá invitados de Nueva Zelanda, Argentina y España, así como los tres candidatos: José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, quien por cierto para cuestiones del campo es representado por el propio Gómez Cobo.



* * *

EL AÑO PASADO diversos amparos interpuestos por acreedores trastocaron el concurso de GEO. La situación de esa desarrolladora de vivienda que lleva Juan Carlos Díaz Arelle, otrora líder, aún se ha enredado más. Hay abultados pasivos con autoridades municipales e incluso con Conagua de Roberto Ramírez. La firma ya ha incumplido en más de una ocasión con el mercado y se da por un hecho que Banorte de Marcos Ramírez ya no inyectará más recursos ahí, pese a la existencia de algunos proyectos interesantes.



* * *

HOY LA FARMACEÚTICA Lilly celebrará 110 años en México. Encabezada por Carlos Baños, se aprovechará para anunciar dos nuevos medicamentos para enfermedades autoinmunes: uno para artritis reumatoide y el otro para psoriasis.