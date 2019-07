Alerta huracanes

El director estatal de Protección Civil, Juan Francisco Vega, reporta que la corporación se encuentra lista, con el apoyo de las fuerzas armadas y policiacas y las organizaciones de ayuda a la sociedad, para enfrentar los efectos devastadores de las inundaciones que pudieran presentarse durante la temporada de huracanes.

En primer lugar, ya se instaló el Consejo de Protección Civil estatal y se están instalando los de los municipios del estado; asimismo, junto con el DIF que encabeza Rosy Fuentes de Ordaz, ya se capacitó al personal que se hará cargo de los refugios temporales para albergar a las familias vulnerables susceptibles de evacuar durante las inundaciones.

Los más importante es que con el apoyo del gobernador Quirino Ordaz se han hecho obras de reconstrucción de los sistemas de drenaje por 600 millones de pesos en las principales ciudades del estado, aunque hay que reconocer que faltan recursos para reconstruir todo el sistema y las carreteras afectadas durante las inundaciones del año pasado.

Ya se detectaron los lugares de mayor riesgo y con el apoyo de comunicación social se efectúa una campaña intensa de difusión de las acciones a tomar en casos de lluvias intensas e inundaciones y se pide a la población que colabore para mitigar los riesgos de la temporada de huracanes.



Popurrí. El senador priista Mario Zamora explica las condiciones en las cuales propuso que se permita a los funcionarios y a los empleados de gobierno “echarse una o dos cervecitas durante su horario laboral”, porque considera que con esto no se trastocan su eficiencia de trabajo.

Dice que la Ley de Austeridad no permite los funcionarios llegar en estado de ebriedad a su trabajo, con lo cual él está de acuerdo, pero no se debe exagerar y salirse de la realidad social y climática que impera en el país, donde es costumbre tomarse una cerveza para mitigar los efectos del calor.

Aclara que es falso que su propuesta no haya recibido apoyo, sino que por error no se reservó el artículo 21 que la contempla y por eso no se pudo votar en el Senado.

Zamora se encuentra en Los Mochis después que concluyó el periodo extraordinario de sesiones del Senado y mañana viernes irá a Culiacán al informe de los senadores de Morena Rubén Rocha e Imelda Castro, y el sábado acompañará al candidato a la presidencia del PRI, Alejandro “Alito Moreno”, en una reunión de proselitismo que hará. Los apoya con todo e incluso será su vocero en Sinaloa y es posible que se incorpore a la directiva nacional una vez que resulte electo.

“Es el más joven y el más adecuado para sacar adelante al partido”.



CAÍDA. Las fallas en internet, Instagram y face que se suscitaron ayer provocaron caos total y lo peor de todo es que no se sabe si se solucionarán y ya no se repetirán, porque además demostró el alto grado de vulnerabilidad en que nos encontramos por nuestra alta dependencia de las redes sociales.



MOTÍN. Bastante grave la rebelión y el amotinamiento de cientos de policías federales que se dio ayer en la Ciudad de México porque no quieren incorporarse a la Guardia Nacional y ponen en riesgo la seguridad del país.