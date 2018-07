Alerta por altas temperaturas

¡AGUAS! Las altas temperaturas registradas en Sinaloa tienen en jaque a los sinaloense, donde los servicios de salud del estado informaron el día de ayer la muerte de una persona y 36 casos de insolación.



SE PONEN LAS PILAS. Protección Civil de Ahome puso en marcha un operativo bien chacaloso pa’ checar que todas las albercas de la comarca cuenten con salvavidas y todas las medidas de protección posibles. Sin lugar a dudas eso es bueno pa’ todos, y es de aplaudir, pero la mera verdad como que ya se estaban tardando porque las vacaciones de verano empezaron desde los primeros días de julio, ¿qué no?



ACLARA DUDAS. El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, Alejandro Pimentel, advirtió que no habrá negociación con emplazamiento a huelga con la alcaldesa Diana Armenta, ya que la fecha límite es el 6 de agosto, y si ese día no se les depositan 2 millones de pesos a los del Stashag, pararán labores. Diana Armenta ya señaló que sí se hará el depósito en esa fecha, pero lo mejor será esperar, pues del dicho al hecho...



POR LOS SUELOS. El mercado pa’ que los ganaderos ofrezcan sus productos es bueno actualmente, pero el secre de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, Jesús Valdés, señala que la demanda es poca y los precios bajos.



ESPERANZA. El DIF Municipal y Protección Civil de Concordia se pusieron las pilas para llevar despensas y colchas a los damnificados por la tromba que pegó la mañana del jueves. Ahora la gente espera que también les ayuden a levantar sus casas.