Alerta por los avionazos en México: algo no funciona

Sobrecogedora coincidencia: el martes por la mañana, el Colegio de Pilotos Aviadores de México emitió un comunicado en el que alertaba por el incremento en los accidentes «e incidentes» en aeronaves del país. Cinco horas más tarde, se presentó el percance de Aeroméxico en Durango.



Tan solo en 2017 se registraron 173 incidentes y 66 accidentes aéreos, subrayó el órgano colegiado en el texto. En 2018, contabilizó, hasta el momento de la publicación había en el laúd 70 incidentes, denominados así en lo que la autoridad determina si son accidentes o no. Lo acontecido esa tarde en el aeropuerto duranguense incrementó la cifra a 71.



La exigencia del Colegio de Pilotos en el comunicado toca varios puntos: la necesidad de dotar de mayores recursos a las autoridades aeronáuticas, inspectores verificadores bien capacitados, evaluar a las escuelas de aviación, supervisión del mantenimiento de las aeronaves y de las operaciones aéreas y, finalmente, que el número de horas que trabajan pilotos y sobrecargos se apegue a los ordenamientos jurídicos, pero no solo eso, sino que se cree un Sistema de Gestión de Riesgo de Fatiga.



Ayer el capitán Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, pidió, además, la creación de una agencia de investigación de incidentes que opere de manera autónoma (la Dirección de Aeronáutica Civil depende de la SCT) y que se actualicen las leyes y reglamentaciones en materia de aviación civil. Todo ello, dijo, contribuirá a que no se repitan accidentes como el de Durango y los otros 70 hechos documentados en este año.



HOMOBONO ROSAS. El mismo martes, día de su salida de la Coordinación de Asesores, se confirmó que Homobono Rosas Corrales asume una subsecretaría: la de Educación Básica en Sepyc. El secretario José Enrique Villa Rivera le tomó la protesta de ley.



El anterior encargado de ese puesto, Uladimir Valdez Pereznúñez, pasó a ocupar la subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, en sustitución de Francisco Miguel Cabanillas Beltrán, quien a su vez tendrá a su cargo la Coordinación de Asesores de la Secretaría.



Vientos nuevos habrá que esperar en particular por parte de Homobono Rosas, quien inyectará sangre fresca al área que ahora queda bajo su responsabilidad. Extraordinario elemento, donde lo pongan.



OTRO ÉXITO DE JAPAC. A sus numerosos reconocimientos internacionales a lo largo de los últimos siete años, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán agrega hoy uno más:



Este día, el presidente municipal Tony Castañeda y el gerente de Japac, Jesús Higuera Laura, recibirán el Certificado ISO 9001:2015, que el titular de QSR (Quality Solution Register, organismo internacional de certificación), Carlos Miranda Arvizu, entregará a la paramunicipal.



El reconocimiento obedece a que Japac ha cumplido con los requerimientos de la norma en su proceso de producción de agua. Otros organismos similares, como Japama de Hermosillo y Oomapas de Cajeme, en Sonora, cuentan con esta certificación, pero en procesos administrativos, no en el de producción, que es la principal función de un organismo operador de agua potable. ¡Felicidades!



SANEAR SALUD. El Dr. Efrén Encinas Torres, secretario de Salud desde hace tres semanas, renovó las áreas administrativas de la dependencia con el cambio de siete funcionarios, desde el subsecretario hasta los mandos medios. Bien por ello, en medio de la situación crítica en que le entregaron la secretaría. Un tip para el Dr. Encinas: mientras Eleno Sánchez Elizalde permanezca como secretario particular, Salud no logrará limpiarse desde su raíz. Corren fuertes rumores de su salida. Ojalá se concreten, como dice AMLO, por el bien de todos.