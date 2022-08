Los residuos del aliento

La otra tarde en el centro una mujer casi me robó el aliento. El hecho es una maravilla porque hace bastante no sucede. Solo me faltó el ver sus ojos para perder el aliento, pero su mirada estaba ocupada en un espejo negro, de esos que hoy todos tenemos.

Además, ya me esperaban. En el camino volteé varias veces a la cúpula de la Catedral; veía su parte más alta, esa que los arquitectos llamada linterna, que es un ojo que todo lo ve. Me impresionó como se ve el aire de la ciudad, como con ceniza. Y eso que ahorita los “culiacanazos”, no están incendiándose en Sinaloa. Pensé en las explosiones volcánicas, en sus riesgos y en el grito que son sobre la vida misma.



De acuerdo a expertos, hace unos 74 mil años y en la isla indonesia de Sumatra, un volcán cambió la vida en el planeta. Hoy queda la cicatriz de esa explosión, el gran lago Toba, de 100 kilómetros de largo. Una explosión así, si bien infrecuente, al suceder deja su huella.

En una de sus facetas, lo colosal de la erupción redujo la temperatura planetaria y la fotosíntesis; en otra faceta, la ceniza, que va cayendo como copos de nieve pequeñísimos, acaba “empanizando” los pulmones de los animales, como al fumar. En la explosión de aquel entonces también murieron humanos y se ha establecido la teoría de que el ser humano cambió su comportamiento.

Stanley H. Ambrose, de la Universidad de Illinois, ha señalado pruebas de que fue entonces cuando grupos humanos empezaron a cooperar y darse obsequios, como objetos de fascinante obsidiana. Eso permitió la sobrevivencia de comunidades que practicaban el altruismo. Por lo que de cierta manera fueron los regalos los que salvaron a la humanidad en aquel entonces. Y la realidad es que las cosas no han cambiado tanto. Aunque no haya superexplosiones de megavolcanes hay otras amenazas más inmediatas e igual de potentes, en su relativa medida: me refiero a los microplásticos.



Aunque no hay consenso de sus riesgos, los microplásticos ya están en nuestros cuerpos, como la ceniza del Toba sobre la atmósfera hace 74 mil años. Hace poco, científicos británicos compararon la ingesta de mejillones contaminados con la inhalación de aire en una casa normal. Y concluyeron que en una cena de mejillones las personas absorberían más plásticos del aire que de la comida. Eso se supo hace apenas un par de meses. Como fue hace apenas meses de este año que se encontraron estos microrresiduos en sangre de humana de donantes adultos.



Hace falta resolver muchas dudas, poner recursos para investigar las implicaciones, ver si eso afectará, por ejemplo, la fertilidad. Por lo pronto pensé que estaría interesante ver esos datos de la investigación británica de mejillones, pero con mariscos sinaloenses.



El aire, el agua, lo que comemos, ya tiene microplásticos. Falta investigación y cautela de cómo afectarán. Mientras, la linterna de Catedral seguirá como un ojo sobre la ciudad, con solamente aire de microplásticos, aliento de miles, entre ella y los sinaloenses. Con algo de fortuna, todo esto nos llevará a ser más altruistas y conscientes del otro. Con algo de fortuna.