Adiós a Gerardo Osornio, a manera de elegía

Todavía no termino de procesar que falleció Gerardo Osornio. Gerardo Javier Osornio Ortiz nunca me dio clases, y sin embargo me fue un excelente maestro. La aparente paradoja se explica muy sencillo, ya que él era de esas personas que comparte, que da mucho de sí mismo en cada detalle de su vida. De esas personas que aman la vida, pues. Y Gerardo Osornio se ha ido.

Fue profesor por más de un tercio de siglo y periodista deportivo como pocos.

Ya a inicios de 2018 fue también el primer paciente receptor de riñón en el Hospital Civil, centro médico al que agradecía mucho por su trabajo tan logrado y al que tuvo tanta confianza. Ahí recuperó una esperanza que, en sus propias palabras, comprendió que era una realidad que por fortuna llegó a concretarse, a darle tiempo. Pero la salud se le complicó y el miércoles pasado el maestro falleció.

Este jueves pasado se le ofició una misa de cenizas presentes en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, justo al inicio de la noche. Estuve ahí algo temprano. Vi, con distancia y respeto, cómo llegaba su esposa, Blanca, con sus cenizas. Todo en tranquilidad y silencio, por un costado de la iglesia, y acompañada de su familia.

En la misa encontré a personas que no tenía idea que hubieran tratado al maestro. Y ello me dio gusto: el ver lo mucho que Gerardo Osornio tocó tantas vidas, como para llenar una iglesia a media semana y en pandemia.

Agradezco, como tantos más, que hubiera una misa para poder ir a despedirlo. Ir y sentir que ya no me lo hallaré más por la calle, ir y valorar la fortuna de haberlo conocido.

No sé cuándo hablé con él por primera vez, pero agradeceré esas pláticas por siempre.

Recuerdo con mucho afecto las pláticas que obsequiaba. Y también a las que me dejaba agregarme, como en las de las horas entre clases en la Universidad México Internacional (UMI), cuando él y mi luego jefazo, Javier Valdez, platicaban de todo y nada. Algún día sin nombre encontraré algunos de esos audios (por ese tiempo grababa todo y tomaba unas mil fotos diarias). Un día cualquiera llegó a la UMI con unos libros, eran unos nueve o diez; dijo que había hecho un descarte de su biblioteca y me los regaló. Decía que era importante que no solo leyera la obra de los grandes escritores mexicanos (ambos anduvimos en la carrera de Letras, de la UAS), sino también que ahondara en su pensamiento. Un par de esos libros están en el librero a la cabecera de mi cama desde entonces. Hay palabras que hay que tener cerca, como las canciones de cuna que nunca nos dejan de resonar.

Hace unos meses, cuando todavía salía Andrés Villarreal dando noticias a mediodía y por tanto me tenía razón de ser el prender esa caja, veía un programa español en la tele local, Cazador de cerebros; ahí exponían algo precioso: el cómo la célula, cada una, lleva en sí toda la información para formar un individuo de manera tal que a las horas de haberse creado un embrión, este ya ubica dónde está la derecha, la izquierda, su arriba y el abajo. Y eso, explicaban, todavía no se sabe cómo la célula lo puede saber. Porque pues, aunque se sabe de la existencia de campos gravitatorios y campos bioeléctricos que hacen que los cuerpos sepan dónde debe de haber cierto órgano y con qué características debe desarrollarse, todavía se desconoce mucho de las “fuerzas físicas que influyen en la expresión de los genes”, explicaba Pere Estupinyà, presentador del programa. Lo que hay es que se puede manipular, en experimentos, a los campos bioeléctricos de manera que, por ejemplo, a una rana le salga una oreja en la espalda “y eso permite soñar con fuerzas que quizá llegue el día que nos sorprendan”, decía un científico. Pensaba en estos días en que hay personas que se mueven mucho mucho, tanto que comparten mucho de sí sin apenas detenerse. Y con poco o vastísimo trato dejan mucho en uno. Mucho de lo bueno. Sin planes, ni mapas. Como las células. Solo con la naturalidad en esencia de aportar. Y Gerardo Osornio es para mí una de esas personas.

Es muy difícil que usted, amable lector, abra un periódico (de los corpóreamente materiales o los digitales), encienda la televisión en sus canales locales o reciba (al menos en Sinaloa) cierto procesamiento informativo de los medios, sin que un exalumno de Gerardo Osornio haya tenido que ver. Sencillamente, dio mucho y a muchas personas, por mucho tiempo. No solo educaba a estudiantes de Comunicación de muchas escuelas, sino también de otras carreras universitarias. Y cuando nos es compartido un gusto por la palabra bien pensada y bien hablada, esa es una música que resuena a todo lo largo de la experiencia humana. Seguiré encontrando al profesor, sobre todo en libros, porque la literatura es, como dice José Emilio Pacheco, la única clarificación de lo abrumadora que es la experiencia humana, y el único lugar donde los vivos hablan con los muertos. Y ahí me resonará la fortuna del haber compartido con Gerardo Osornio.