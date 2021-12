Atardeceres circunflejos

audima

Culiacán es una de esas ciudades que cada día regala un atardecer perfecto. Sin embargo, son muchos los pendientes de esta ciudad de casi cinco siglos de fundada. Justo ayer, y justo al atardecer, viví con la mirada la dificultad de un discapacitado para cruzar el boulevard Niños Héroes.

Si bien esta persona no estaba intentando cruzar bajo el semáforo de alguna esquina, y es de recalcar que esa vialidad tiene semáforos muy a lo largo. Para decirlo poéticamente, la ciudad nuestra tiene un tráfico cada vez más perpetuo, ya falta un mentado metrobús que desahogue las vialidades. Y es que en Culiacán no nos distinguimos precisamente por conducir de acuerdo a las normas o por darle paso al peatón, menos cuando este va en una silla de ruedas. Solo Dios (y quizá algún programa de predicción econométrica) podrían saber cuánto hubiese tardado aquel hombre en cruzar si no hubiera recibido un empujón, previo permiso de su parte para ello.

Nos falta a los sinaloenses como sociedad, aunque tengamos tanta maravilla a nuestro favor.

Y no solo nos falta a la gente en Sinaloa, pues la noticia de la semana pasada sobre el posponer la consulta para la revocación de mandato entra dentro de eso.

La consulta es importante de realizar, me parece, ante todo por una de las razones que plantea el presidente: el establecer un precedente de democracia participativa. Y así, el pueblo de México tenga un sistema de Gobierno cada vez más sano en el que incluso se pueda llegar a consultar decisiones menores que la permanencia en el poder por parte de nuestro Ejecutivo. Está mal que el Instituto Nacional Electoral se ponga a “obstaculizar la democracia”, como señaló ayer el presidente. Si de lo que se trata es de dinero, hice cuentas rápidas sobre las elecciones del 2021, y si a los 1.4 millones de mexicanos que fuimos funcionarios de casilla se nos dieron quinientos pesos por participar en la realización de la jornada, el costo en esa ocasión fue de unos buenos setecientos millones de pesos. Pero eso podría sacarse de los costos. Debe haber suficientes ciudadanos que podrían obviar el tomar ese pago. Por ejemplo, yo tuve que literalmente perseguir a personal del INE para que me agregaran al listado de funcionarios de casilla, y después fue otro asunto el recordar lo que es ser plantado, porque no iban a mi casa a darme la capacitación. Pero el punto es ese, hay costos que se pueden bajar, maneras hay, pero con neoliberales en instituciones clave habrá también “tapones mentales” para implementar soluciones acorde a los nuevos tiempos y planteamientos. Ejercitar la participación ciudadana es clave para generar transformaciones.

Una acción de cariz similar a la del INE, (en tanto a estilo de pensamiento de otros tiempos) ha sido a juicio de muchos en la comunidad cultural de Sinaloa la entrega del Premio Sinaloa de las Artes 2021 al historiador Gilberto López Alanís. Justo el viernes el gobernador Rubén Rocha Moya le entregó el galardón en una ceremonia en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, en el centro de Culiacán. El asunto que se critica es el de que una vez más el premio más importante en las artes sinaloenses se le ha dado a alguien quien poco tiempo antes era funcionario estatal y de nuevo pareciera que se da entre amigos, como si fuera el reloj de oro que se obsequia a los ejecutivos cuando se jubilan, y no un premio más dirigido a los creadores de arte sinaloenses.

Miembros del ámbito cultural señalan eso y cosas más, como que se debía premiar a alguien que, por ejemplo, llevase menos tiempo sin publicar libros, además de que “pareciera que sigue siendo un premio de priistas para priistas”, me comentaba alguien la semana pasada. Y es de recalcar que para algunos pudiese parecer que se da algún conflicto de interés, por razones varias, entre ellas el que tanto el premiado como el director del Instituto Sinaloense de Cultura (Juan Salvador Avilés), quien también fue parte del jurado, son parte del Seminario de Cultura Mexicana en Sinaloa. Factor que no debiese ser excluyente para ser premiado, pues se necesita trayectoria para recibir el galardón y esta no sería construible sin décadas en el sector de la cultura, como bien las tiene el maestro Gilberto López Alanís.

Al maestro le conozco hace décadas, y si bien como director del Archivo Histórico del Estado de Sinaloa se le ha criticado el darle acceso a secciones del archivo a pocas y allegadas personas, al tiempo de negársela a otros investigadores, en lo personal le agradezco que siempre que necesité información de dicha institución tuve puertas abiertas. Cuando hace casi 15 años me puse a investigar la campaña antichina en Sinaloa, el maestro instruyó al personal directamente para ayudarme en lo que necesitara. Hasta recuerdo que el maestro Alanís me dio una carta de recomendación cuando iba a entrar a la maestría. Después de todo, a Gilberto López Alanís se le ha galardonado “tomando en cuenta sus contribuciones con su obra creativa al enriquecimiento del patrimonio cultural”, según lo escrito en el acta que da por seleccionado por unanimidad al maestro. Si hiciera falta más, hay que recordar que, teniendo a Graciela Domínguez Nava como presidenta del jurado, ahí no puede haber algo mal planteado. Ella no lo permitiría.

Esperemos, eso sí, que en los atardeceres por llegar el premio deje de tener cariz priista. Eso combinaría bien con los tiempos nuevos, con esta época de transformaciones.