De ética y trascendencia

Hace un par de tardes hice uso del sistema de transporte público de Culiacán. Tras el trayecto en un asiento roto y rodeado de varias personas no portaban cubrebocas, al fin sobreviví el llegar al centro de la ciudad. Ahí, una pipa que cruzaba la avenida Obregón me recordó a la Ciudad de México por la nube ceniza que dejaba a su paso, y en mis pulmones. Tras toser levanté la vista y vi la Catedral, una Dánae bañada por la tarde, que hacía tiempo no veía. De alguna manera, con la memoria secreta que todos tenemos, mis pasos me llevaron a esa iglesia donde siempre es un placer sentir la paz que emana de Dios, aunque hace casi tres meses no comulgo. La misma memoria secreta de mi ser me recordó una plática que en las bancas que rodean a Catedral tuve con una muchacha bonita cuando iba a la universidad. Ella decía algo así de que Catedral no debía tener tal rango porque le faltaba oro. Ni le creí, ni me importó mucho el dato. Al día de hoy no lo he comprobado y de muchas formas no lo necesito hacer: para mí ese sitio, la Catedral de Culiacán, es una definición de lo que es belleza.

Hace unos años, el diciembre de cuando hubo un ataque con daños materiales en dicho templo, visité la iglesia a fines de año, pues vivía fuera. Al hablar con uno de los cuidadores coincidimos en que tras los arreglos el lugar había terminado ganando y que quienes en ella rompieron estatuas y quemaron imágenes habían terminado provocando cierto bien, pues el templo había tenido sus renovaciones. Y es que eso eran, renovaciones y no una restauración. De aquel delito ya van a hacer diez años. Ahora el lugar parecía más un templo nuevo y no uno de siglo y medio, no un templo como el que quedó registrado en la película Mariana (1967), basada en un texto de la brillantísima Inés Arredondo y con las actuaciones de Pilar Pellicer, Roberto Cañedo y Julio Alemán. Ahí se ve el templo como debió permanecer, aunque ya sin mobiliario que había desaparecido y por el que Don Miguel Tamayo hizo reclamo público, ético, por su permanencia.

Este otro día que entré a “Cate”, como consuetudinariamente se le llama, con afecto, a la iglesia, recordé el comentario de aquella muchacha y coincidí en que Catedral podría brillar un poco más, en varios aspectos. Y aparte de arte o vitrales, el oro es uno de ellos. Ese metal que ha fascinado al ser humano desde hace milenios, que trasciende y encanta por su inmutabilidad y porque brilla como el sol, igual en las tumbas de los faraones que en las manos de los matrimoniados.

Días antes, andando de compras nochebueneras con mi amigazo el “Pepe” Zazueta, -a quien llamo Crasulácio-, busqué por todas las joyerías de conocido centro comercial unos aretes de oro florentino para la hermosa mujer tapatía de la que estoy enamorado. Hombre práctico como fui educado, aproveché para ver si en Culiacán se maneja el llamado “oro ético”, que es el oro que proviene de minas artesanales o de pequeña escala y que cumplen exigentes estándares medioambientales y laborales (y que por ello es más caro). Tal denominación empieza a tener importancia porque cada vez a más personas les importa el que el metal que adquieren no contamine “tanto”, no potencie la continuidad de conflictos armados o sirva para de lavar activos de negocios ilegales. La cosa es muy parecida a los llamados “diamantes de sangre” que vienen de países con problemáticas sociales complejísimas. Cada vez despierta más la conciencia social sobre de dónde vienen nuestros productos. Por ejemplo, el precioso aguacate mexicano ha sido llamado el “diamante de sangre de México”, y hasta ha sufrido sanciones. Por mi parte, desde que vi (siete veces) la bellísima obra de teatro El corazón de la materia, sobre el jesuita Teilhard de Chardin, con José María de Tavira en el protagónico- y donde entre otras situaciones se aborda el problema de la producción aguacatera en nuestro país, he dejado de adquirir el producto cuando procede de regiones en que considero es producido en contexto de conflicto.

No hallé en las joyerías visitadas el llamado “oro ético”. Solo en una, en la que es la mejor (y que tiene más seguridad que muchos bancos locales) supieron de que hablaba y no me vieron como loco. Al final fue ahí donde conseguí los aretes de oro florentino, unos casi como los que imaginaba y que maridaron preciosamente en una de esas muñequitas artesanales de tela, “rellenas de amor”, que hace esa genio de la artesanía (y también activista por los derechos de los indígenas tarámaris) que es Hortensia López Gaxiola.

De muy niño jugaba con unas arracadas de oro florentino de mi madre y si bien me va y tengo mucha extraordinaria suerte con la pelirroja de la que estoy enamorado, mis hijos también lo harán. Aunque no sean de metal ético. A como va nuestra época no falta mucho para que también al valioso litio se le busque una “provenance” ética y sustentable. Pero mantener la tradición me importa, aunque no todas permanezcan, aunque como los valores también cambien con el tiempo. Hay que aceptar cambios, incluso sacrificios, en pro de mejores futuros. Y aunque siempre me ha parecido que el olvidar es una forma de exorcizar nuestros pecados, en el olvido se arriesgan los aprendizajes ganados y que permiten traer claridad al presente, sea al comprar unos aretes de oro ético, unos aguacates o restaurar la Catedral. Hay que repensar el pasado para cimentar futuros que trasciendan, miradas doradas a atardeceres que valgan la pena.